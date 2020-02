Erste Ideen für Umgestaltung vom Holz- und Touristikzentrum

In der Soziologie umschreibt der „Dritte Ort“ ein Ort der Gemeinschaft, Freizeit und Erholung, der einen Ausgleich zur Arbeit und dem eigenen Zuhause schaffen soll. Er beschreibt also einen Ort, an dem sich jeder wohlfühlen kann. Doch was benötigt so ein Ort, damit sich Bürger und Besucher wohlfühlen? Genau diese Frage wurde den Besuchern des Workshops „Gestaltung des Dritten Ortes“ im Holz- und Touristikzentrum jetzt gestellt. Ungefähr 30 Besucher und Besucherinnen folgten der offenen Einladung zum gemeinsam zu Überlegen und Ideen sammeln. Im Fokus des Abends stand die Frage welche Umgestaltung viele Schmallenberger, aber auch viele Touristen anziehen würde.

Begrüßt wurden die Teilnehmer von Alfons Brüggemann, stellvertretender Bürgermeister, Hubertus Schmidt, Geschäftsführer Schmallenberger Sauerland Tourismus, Dr. Sandra Salomo vom Kulturbüro und Matthias Burzinski vom „projekt2508“.

Erste Förderphase läuft

Hintergrund der Umgestaltung ist, dass das Land NRW 15 solcher Projekte fördern will. Mehr als 150 Kommunen bewarben sich auf diese Förderung und schlussendlich wurden sogar 17 Projekte bewilligt - auch das in Schmallenberg. Das Besondere an dieser Förderung: Es wird bereits das Konzept und dessen Entwicklung gefördert. Dies geschieht in der ersten Förderphase, die aktuell läuft. Sie beinhaltet eine Förderung von 50.000 Euro und ist für die Dauer von einem Jahr angesetzt. Bis zum 31. August 2020 muss nun ein durchdachtes Konzept eingereicht werden, um eine Chance auf die zweite Förderphase zu haben, auf die sich wieder beworben werden muss.

Die zweite Förderphase wird über drei Jahre gehen und soll am Ende einen einladenden „Dritten Ort“ vorweisen können. Entstehen soll ein Kulturort mit hoher Aufenthaltsqualität und „der grundlegenden Idee durch Digitalität neue Kulturen zu öffnen, um somit digitale Brücken in die Dörfer zu bilden und alle miteinander zu verbinden“, erklärte Dr. Salomo. „Der dritte Ort lebt von den Menschen, die ihn mitgestalten, ihn tragen und ihn später auch mit Leben füllen“, erklärt sie zu Beginn des Abends.

Verschiedene Thementische

Nachdem Matthias Buzinski den weiteren Ablauf erklärte, fanden sich die Besucher an drei Thementischen ein, um gemeinsam Ideen zu sammeln und diese auszuarbeiten. Dabei konzentrierten sie sich auf vier Kernfragen: „Wer?“ – Welche Nutzergruppen besuchen das Holz- und Touristikzentrum?, „Für Wen?“ – Welche Touristen können als Zielgruppen angesprochen werden?, „Was?“ – Welche Themen und Inhalte werden hier umgesetzt?, „Wie?“ – Welche Medien werden genutzt?

An jedem Tisch, die nach den Themen Holz, Wald und Kulturlandschaft, Kulturelles (Er-)leben in Schmallenberg und Brückenschlag zwischen Kultur und Tourismus aufgeteilt waren, wurden 20 Minuten die Köpfe zusammengesteckt. Die gesammelten Ideen wurden von den folgenden Gruppen weiter ausgearbeitet und um weitere Vorschläge ergänzt.

Erste Ideen

So entstanden dann unter anderem die Gedanken, eine digitale Bücherei zu eröffnen, einen interaktiven Raum zu gestalten, der nur vollständig durch das Smartphone entdeckt werden kann, oder die digitalen Brücken zu nutzen, um Hörgeschädigte besser an Veranstaltungen in der Umgebung teilhaben zu lassen. Beim Abend handelt es sich um eine erste Veranstaltung. Die Ideen sollen noch konkretisiert werden. Auch für weitere Vorschläge ist die Koordinierungsgruppe noch offen.