Grevenstein. Die Polizei in Meschede ermittelt. Erneut hat es einen Einbruch in einen Kindergarten gegeben. Dieses Mal: in Grevenstein.

Erneut Einbrecher im Kindergarten - dieses Mal: Grevenstein

Am ersten Weihnachtstag ist der Polizei in Meschede ein weiterer Einbruch in einen Kindergarten gemeldet worden. Zwischen dem 20. und 25. Dezember hebelten Unbekannte ein Fenster des Grevensteiner Kindergartens an der Straße Zum Freibad auf.

Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Über entwendete Gegenstände können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Einbrecher auch in Wennemen

Am vergangenen Wochenende waren Einbrecher bereits in den Kindergarten in Wennemen eingedrungen.