Schmallenberg. Seit 2003 gab es das Reformhaus Vogd in Schmallenberg an der Weststraße. Jetzt hat das inhabergeführte Geschäft geschlossen. Die Hintergründe.

„Emotionale Entscheidung“: Reformhaus Vogd hat geschlossen

„Für uns war das eine schwierige und bittere Entscheidung. Es hat uns sehr wehgetan, nach vielen Jahren am Standort in Schmallenberg unser Geschäft schließen zu müssen“, sagt Andreas Vogd. Gemeinsam mit seiner Frau Martina hatte er das Reformhaus an der Weststraße 2003 eröffnet. Die Hintergründe.

Wirtschaftliche Lage wurde schlechter

Reformhaus Vogd hat geschlossen Foto: WP

Der Grund für die Schließung ist die wirtschaftliche Lage: „Wir haben lange gegen die Entwicklungen gegen gehalten, aber der Einzelhandel hat es gerade in Zeiten von Discount-Märkten und Onlineshops im Internet nicht leicht“, bedauert Vogd, der sich aber auch für die langjährige Treue bei den Kunden bedanken will. Zusätzliche strenge Auflagen machten es Einzelhändlern zunehmend schwer.

Herausforderungen für Einzelhandel

„Der Strukturwandel wird viele Geschäfte in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen.“ Die Entwicklung ging auch am Reformhaus nicht vorbei - immer wenige Kunden zog es in das Geschäft, in dem unter anderem vegetarisches und veganes Lebensmittelsortiment, Nahrungsergänzungsmittel, diätetische Lebensmittel, Naturarzneimittel sowie Kosmetik- und Körperpflegeprodukte angeboten wurden. Habe das Reformhaus gerade in diesen Bereichen früher noch ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, habe sich das mit den Jahren immer mehr verändert: „Ein Beispiel ist die glutenfreie Marke Dr. Schaer oder Quinoa“, so Vogd.

Kein leichter Schritt

Früher habe es sie ausschließlich in diesem Geschäft gegeben, genau wie viele Bio-Lebensmittel. Mittlerweile findet man sie überall. „Wir bedauern die Entwicklung wirklich sehr. Besonders hart hat uns auch getroffen, dass mit der Schließung auch die vier Arbeitsplätze unserer langjährigen und gut geschulten Mitarbeiter verloren gehen.

Der Schritt war für uns sehr emotional, wir konnten es aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht aufhalten.“ Andreas Vogd sucht aktuell einen Nachmieter für die Räume des Reformhauses. Einige Produkte aus dem Sortiment wurden übernommen und werden nun in der Löwenapotheke Vogd angeboten.