Polizei Einbruch in Schmallenberger Bauunternehmen

Oberkirchen. Einbrecher sind in ein Bürogebäude in Oberkirchen eingestiegen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

In der Lennestraße in Oberkirchen ist zwischen Sonntag, 11 Uhr und Montag 6 Uhr in ein das Bürogebäude eines Bauunternehmens eingebrochen worden. Darüber informiert die Polizei Meschede ihrem Pressebericht.

Diverse Gegenstände gestohlen

„Die Täter haben offenbar gezielt nach Bargeld gesucht“, berichtet Polizeipressesprecher Sebastian Held auf Nachfrage. Sie nahmen diverse Gegenstände mit.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974 / 90 200.