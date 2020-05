Unser Symbolfoto zeigt einen Einbruchsversuch. In Wennemen sind Einbrecher daran gescheitert, in die Schützenhalle einzusteigen.

Polizei Einbrecher wollen in Schützenhalle Wennemen eindringen

Wennemen. Bislang unbekannte Täter haben versucht, in die Schützenhalle Wennemen einzudringen. Die Polizei in Meschede bittet jetzt um Hinweise.

Der Einbruchsversuch ist erst jetzt bekannt gegeben worden: Bislang unbekannte Täter haben versucht, in die Schützenhalle Wennemen an der Vereinsstraße einzudringen.

Tatzeitraum eingegrenzt

Wie die Polizei in Meschede berichtet, sind die Täter bei dem Versuch gescheitert, eine Tür aufzubrechen. Infrage kommt dafür der Zeitraum zwischen dem 1. Mai, 12 Uhr, und dem 13. Mai, 18 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90200.