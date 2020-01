Deutliche Spuren haben die Einbrecher an der Schützenhalle in Heringhausen hinterlassen.

Einbruch Einbrecher in der Schützenhalle Heringhausen

Heringhausen. Ein Einbruch in die Schützenhalle in Heringhausen beschäftigt aktuell die Polizei in Meschede. Es werden Zeugen gesucht.

Gemeldet worden war die Tat am Montag. Zwischen Freitag und Montag hatten unbekannte Täter die Tür zum Vorstandskeller an der Rückseite der Halle aufgebrochen. Anschließend betraten sie nach Angaben der Polizei das Gebäude.

Angaben zur Beute können bislang nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291/90200 entgegen.