Unser Foto zeigt, wie ein Einbrecher versucht, ein Fenster aufzubrechen. Auch am Kindergarten in Wennemen war ein Fenster aufgehebelt worden.

Wennemen. Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise: Einbrecher sind am Wochenende in den Kindergarten an der Kirchstraße in Wennemen eingedrungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher durchsuchen Kindergarten in Wennemen

Bislang unbekannte Einbrecher sind in den Kindergarten in Wennemen eingebrochen. Die Täter hatten in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag zugeschlagen.

Die Einbrecher hatten nach Angaben der Mescheder Polizei ein Fenster an dem Kindergarten in der Kirchstraße aufgehebelt. Sie durchsuchten danach mehrere Räume des Kindergartens. Bislang liegen noch keine Angaben über die Beute vor. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 0291 / 90200. Einbrecher waren am Wochenende auch in einen Kindergarten in Arnsberg eingestiegen. Dort hatten sie einen Tresor gestohlen.