Einbrecher bei ihrer Tat, hier ein Symbolbild. In Freienohl sind die Täter in ein Haus eingedrungen.

Polizei Einbrecher dringen in Freienohl mit Gewalt in Wohnhaus ein

Freienohl Die Polizei in Meschede ermittelt und hofft auf Hinweise: In Freienohl sind Einbrecher mit Gewalt in ein Wohnhaus eingedrungen.

Ein Einbruch hat sich am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr in einem Wohnhaus in Freienohl ereignet. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienwohnhaus auf der Kapellenstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute.

Die exakte Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizei in Meschede. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0291 - 90200 zu melden.