Um eine Sache kommen die meisten Menschen in ihrem Leben nicht herum: Lernen. Nervig, aber was sein muss, muss sein. Allerdings kann es dabei immer wieder zu Schwierigkeiten kommen, sei es durch Ablenkung oder einfach fehlende Motivation. Druckreif Meschede verrät euch Tipps und Tricks, um einfacher und zugleich intensiver lernen zu können.

1. Essen

Achte darauf, dass du vor oder während des Lernens nur gesunde Lebensmittel zu dir nimmst. Stark verarbeitete, sehr zuckerreiche oder fettreiche Lebensmittel verhindern eine optimale Hirnfunktion und sorgen dafür, dass du dich nur schwer konzentrieren kannst. Dasselbe gilt auch für Getränke, daher trinke am besten nur Wasser und verzichte auf Fruchtsäfte oder Softdrinks.

2. Lernvarianten

Um dir den Lernstoff besser einprägen zu können, versuche Abwechslung in deine Lernmuster zu bringen. Nützlich kann es sein, Mindmaps zu den Inhalten zu erstellen oder kleine Präsentationen darüber zu halten. So entstehen Vernetzungen und der Lernstoff wird in verschiedenen Gehirnbereichen gespeichert, was dir das Abrufen von Wissen um einiges erleichtert.

3. Musik

Stille ist zwar gut zum Lernen, aber wenn du selbst dann Konzentrationsprobleme hast, versuche es doch mal mit etwas Musik im Hintergrund. Achte aber darauf, dass du ruhige und entspannende Musik auswählst, wie zum Beispiel klassische Musik. Das kann die Aufnahmefähigkeit und Konzentration während des Lernens deutlich verbessern.

4. Ruhe

Wenn du lernst, ist es natürlich am sinnvollsten, wenn du dein Handy, Tablet oder alle sonstigen Geräte, die dich ablenken könnten und nichts mit den Lerninhalten zu tun haben, ausschaltest und weglegst. So ermöglichst du dir nicht nur eine leichtere Aufnahme der Inhalte, sondern sorgst gleichzeitig auch dafür, sie langfristig zu behalten und immer wieder abrufen zu können.

5. Schlaf

Oft heißt es, je früher man aufsteht, desto mehr schafft man am Tag. Einige sind zwar in der Lage, besonders früh aufzustehen und effektiv zu lernen, aber genauso gibt es auch diejenigen, die erst ausschlafen, um dann besser über den Tag lernen können. Jeder ist verschieden, aber die Hauptsache ist: Sei Ausgeschlafen, denn so lernt es sich viel leichter.

Die Abi-Vorklausuren stehen an: Vielleicht helfen euch ja unsere Tipps. Foto: Felix Kästle / dpa

6. Pausen

Wichtig ist es, dass du zwischendurch auch mal Pausen einlegst. Gerade dann, wenn du schon den ganzen Tag über eine bestimmte Fragestellung nachdenkst, kann es nützlich sein, ein paar unspektakuläre Dinge zu erledigen. Dabei kann es sich um einfache Dinge, wie zum Beispiel um’s Einkaufen oder sogar um’s Duschen handeln, denn häufig kommen einem genau in solchen Situationen plötzlich die passenden Antworten in den Kopf.

7. Bewegung

Wenn du in deinen Lernpausen Zeit findest, versuche etwas Sport zu treiben. Bereits ein kleines Workout, eine Runde Joggen oder einfach nur ein Spaziergang kann die Konzentration und Aufnahmefähigkeit deutlich erhöhen. Somit lernst du nicht nur leichter, sondern fühlst dich auch noch fitter und steigerst dadurch deine Laune.

8. Stress vermeiden

Einige fangen viele Wochen oder sogar Monate vor Prüfungen an zu lernen, allerdings gibt es auch viele, die sich erst kurz vorher an die Lerninhalte setzen, da sie unter Druck besser arbeiten können. Egal welcher Typ du bist, achte darauf, dass du besonders vor dem Lernbeginn zur Ruhe kommst. Ob Sport oder Entspannung - wichtig ist, dass es für dich effektiv ist.