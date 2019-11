Am 18. April 2018 kündigte Netflix die Serie, die damals noch den Arbeitstitel „Die Welle“ trug, im Rahmen seiner Veranstaltung See What’s Next in Rom an.

Die Dreharbeiten für die erste Staffel dauerten vom 1 1. Februar bis zum 26. Mai 2019, und fanden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz statt, u. a. in Köln, Hürth, Leverkusen, Düren, Euskirchen, Neuss, Wuppertal, Solingen, Gelsenkirchen, Remagen, Bonn und Hagen.