Stolz hält Hans Müller seinen Goldenen Meisterbrief von der Handwerkskammer Köln in den Händen. „Ich hätte einfach nie damit gerechnet, dass ich sowas erreichen kann“, gibt er offen zu. „Das ist für mich etwas ganz Besonderes“, betont der Elektroinstallateur, der gebürtig aus Meschede kommt, aber seit 2002 wieder in Schmallenberg lebt. Er blickt zurück auf seinen ungewöhnlichen Berufsweg - der ihn nach Köln, Lippstadt oder Bordeaux verschlug.

Im Krieg geflohen

Zu seinem beruflichen Werdegang gehört eigentlich auch die Vorgeschichte seines Vaters, sagt er. Sein Vater, Paul Müller, dritter Sohn des Bäckermeisters Wilhelm Müller, genannt „Backes“ in Grafschaft, erlernte in seiner Ausbildung (1923-1926) vor der Handwerkskammer Arnsberg (heute HWK- Südwestfalen) das Schlosserhandwerk. Die Mescheder Honselwerke waren im 2. Weltkrieg ein Rüstungsbetrieb - der Schlosser suchte. Bis 1945 arbeitete er dort.

Am 19. Februar 1945 wurden Meschede und die Honselwerke zerstört. „Es wurde viel zerbombt“, so Müller. Am 8. April marschierten die Amerikaner ein - und die Familie flüchtete von Meschede nach Schmallenberg - doch auch dort wurden viele Häuser zerstört. „Ich weiß nur noch, dass alles brannte“, erinnert sich der 80-Jährige zurück. Die Familie suchte zunächst Schutz im Stollen am Huckelberg, dann im Kloster Grafschaft, weil sie zunächst nicht in das Elternhaus konnten, „da es durch die amerikanische Kommandantur besetzt war“.

Nach der Volksschule beginnt der Weg

Das Elternhaus der Mutter in Schmallenberg wurde nach Hans Müllers Einschulung in Grafschaft, ein Jahr nach Kriegsende, wieder aufgebaut. 1954 wurde der Schmallenberger dann erfolgreich aus der Schmallenberger Volksschule entlassen - „und dann begann eigentlich alles“, sagt der 80-Jährige und lacht. Weil der junge Mann nach der Schulausbildung keine Lehrstelle fand, arbeitete er zunächst ein Jahr in der Woll- und Haargarnspinnerei (Meisenburg). Im April 1957 begann er eine Ausbildung beim Elektro-Meister Hubert Vogt in Gleidorf - dort blieb er zwei Jahre. Das letzte Jahr bis zu seiner Gesellenprüfung am 14. März 1960 wurde er dann vom Elektro-Meister Josef Klauke ausgebildet.

Diese weitere Ausbildung wurde von seinem Vater mit dem damaligen Innungsmeister vereinbart. „Ohne meinen Vater hätte ich es nie bis dahin geschafft,“ sagt er. Im Januar 1961 musste Müller als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr in die Grundausbildung nach Hamburg. „Dort bin ich 21 Jahre alt geworden. Ich weiß noch ganz genau, dass ich da in Hamburg ganz alleine war, ohne Bekannte“, erinnert er sich. Nach Beendigung der Grundausbildung wurde er in die Instandhaltungskompanie 101 der Bundeswehr nach Lippstadt – Lipperbruch versetzt. Er war zuständig für technische Tätigkeiten in der Instandhaltung. „Wirklich spannend“, gibt er zu. Er erinnert sich aber auch noch: „Danach hatte ich nichts.“

Handwerker im Rheinland gesucht

Sein Glück: Im Rheinland wurde händeringend nach Handwerkern gesucht - so kam Hans Müller zu den Fordwerken in Köln. „Ich wurde dort als Betriebselektriker eingestellt. Es war toll, weil ich mich dort fachlich weiterschulen konnte. Die Stelle war mein großes Glück.“Zur dann folgenden Meisterschulung an der Handwerkskammer Köln wurde er von den Fordwerken freigestellt. Am 30. Januar 1970 bestand Hans Müller erfolgreich die Meisterprüfung. In seinen weiteren Berufsjahren folgten viele berufliche Stationen als Elektromeister in mehreren Kölner Betrieben, als Konzessions-, Abteilungs- und Betriebsleiter. Auch im Bereich Arbeitssicherheit war er tätig. Nach 42 Jahren - weit weg vom Sauerland - entschied sich der zweifache Familienvater, in die Heimat zurückzukehren: nach Schmallenberg

Die Heimat hatte in den Jahren ihr Gesicht verändert. Schmallenberg war gewachsen, die Infrastruktur andres - aber es fehlte auch die Eisenbahn. „Das war damals für Menschen ohne Auto wirklich dramatisch. Die gute Verbindung nach Meschede war weg.“ Nachdem er das Elternhaus ausgebaut hatte, verkaufte er es. Gemeinsam mit seiner Frau hat er sich bereits vor vielen Jahren den Traum von einem eigenen Eigenheim in Schmallenberg verwirklicht. „Wir wollen in Schmallenberg bleiben. Jedoch durch meine langjährigen Tätigkeiten im Köln und Leverkusen ist auch dort der Zusammenhalt immer noch toll, die Strukturen stimmen und wir werden auch dort immer noch mit offenen Armen von alten Bekannten und Freunden empfangen.“