Das wünscht sich ein Mescheder Rapper fürs neue Jahr

Meschede Was hofft Philta West für 2021? Wir haben den Mescheder Rapper nach seinen Wünschen gefragt.

Philta West, alias Philipp Fischer, hat in diesem Jahr vor der Coronakrise noch den größten Rap Contest Deutschlands gewonnen. Durch die Pandemie fielen auch für ihn Konzerte und Auftritte flach. Im neuen Jahr hofft er auf Besserung.

„Ich hoffe sehr, dass es im kommenden Jahr wieder Konzerte gibt. Die Bühne und das Spielen vor Publikum fehlt mir und meinem ganzen Team sehr. Vielen Leuten in der Musik- und Veranstaltungsbranche geht es inzwischen wirklich schlecht ohne die ganzen Events, sodass wir nur hoffen können, dass die alle nächstes Jahr noch da sind.

Wir hatten Anfang des Jahres so einen guten Run und alles fing so toll an. Da war Corona ein riesiger Einschnitt. Diese Krankheit ist wirklich kein Spaß. Daher finde ich es auch gut, dass wir jetzt mit dem Lockdown versuchen, das Ganze in den Griff zu bekommen. So besteht dann wenigstens die Chance, dass wir vielleicht gegen April oder Mai endlich wieder Live-Musik für unsere Fans machen können.

Ich hoffe, dass dann alle Dämme brechen und die Leute das auch wieder so annehmen und wir wieder vor Publikum live auf der Bühne performen können. Ganz besonders jetzt ist aber erstmal die Gesundheit das Allerwichtigste. Ich wünsche mir, dass sich die Leute alle an die Hygieneregeln halten, damit wir alle gesund durch die Krise kommen und nächstes Jahr wieder voll durchstarten können."

zusammengefasst von Brigitta Bongard

