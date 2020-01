Das sind die beliebtesten Baby-Vornamen 2019 im Sauerland

Emma und Ben führen bundesweit weiterhin die Hitliste der beliebtesten Vornamen an. Auch im Sauerland? Wir haben bei den Städten und Gemeinden nachgefragt.

Eine kleine Emma oder ein kleiner Ben? Wir soll das Kind nach der Geburt heißen? Foto: Holger Hollemann / dpa

Emma und Ben waren bundesweit im Jahr 2019 die beliebtesten Vornamen. Ben hat es damit schon zum neunten Mal in Folge nach ganz vorn geschafft und Emma führt das Ranking immerhin seit 2014 an.

Ein- und zweisilbige Vornamen sind der Renner

Die vier Kommunen folgen allerdings nicht dem Trend. Emma taucht in keiner Hitliste auf, Ben nur in Eslohe und Schmallenberg. Auffällig ist jedoch: Ein- und zweisilbige Vornamen sind auch im Sauerland der Renner.

Kinder werden (in der Regel) am „Ort des Geschehens“ beim Standesamt angemeldet. Das heißt, wenn eine kleine Meschederin in Hüsten zur Welt kommt, wird sie auch am Geburtsort erfasst. Das Neugeborene taucht erst in der örtlichen Statistik des Einwohnermeldeamtes auf, wenn das Kind dort gemeldet wird. Deshalb können die Zahlen abweichen, weil Eltern diesen Schritt vergessen. Beispielsweise sind beim Standesamt in Brilon im vergangenen Jahr 610 Geburten beurkundet, weil sie im dortigen Krankenhaus zur Welt kamen. Darunter sind jedoch auch mit Sicherheit einige Neu-Bestwiger oder Neu-Mescheder.

Meschede

In der Stadt Meschede wurden im vergangenen Jahr 244 Neugeborene angemeldet. Beliebte Vornamen bei den Mädchen waren Hanna(h) - also mit und ohne doppeltem h - (7 mal), Lena (5 mal) und Mat(h)ilde - in beiden Schreibweisen (3 mal).

Bei den Jungen lag Leo (6 mal) vorn. Beliebt waren auch Finn, Mika, Noah, Paul, Theo und Maximilian (jeweils 3 mal). Auffälligkeiten darüber hinaus gab es nicht.

Zum Vergleich: Im Jahr 2018 wurden in Meschede 214 Kinder neu angemeldet. Bei den Mädchen lag damals Lia (4 mal) vorne. Beliebt waren auch Lena, Laura, Sofia, Leah und Marie (je 3 mal). Beliebte Vornamen für Jungen waren im Jahr 2018 Jonas, Mats und Paul (je 5 mal) gefolgt von Felix, Ömer und Anton (je 3 mal).

Bestwig

In der Gemeinde Bestwig wurden im Jahr 2019 insgesamt 83 Neugeborene angemeldet. Bei den Mädchen kamen die beliebtesten Vornamen jeweils zweimal vor: Frieda, Milena und Lya (oder Liya). Bei den Jungen wurde dreimal der Name Milan (oder Mylan) vergeben, zweimal der Name Jonas (oder Johnas). Auch in Bestwig gibt es keine Besonderheiten bei den Vornamen.

Auch hier der Vergleich: Im Jahr 2018 wurden 80 neu geborene Kinder angemeldet. Die beliebtesten Namen bei den Jungen waren damals je zweimal Luke und Theo, bei den Mädchen je zweimal Clara, Hanna und Amelie.

Eslohe

In der Gemeinde Eslohe sind im vergangenen Jahr 68 Neugeborene gemeldet worden. Dabei zählte Ben zu den beliebtesten Vornamen. Er ist insgesamt drei Mal vergeben worden - gefolgt von Franziska, Theo, Paul, Luca, Lenny, Jonah, Frederik und Johannes. Für diese Namen haben sich jeweils zwei Eltern entschieden.

Der Vergleich zum Vorjahr: 2018 wurden in Eslohe 51 Kinder gemeldet. Dabei wählten Eltern am häufigsten die Vornamen Jan, Carl, Mona und Mila (alle jeweils zwei Mal).

Schmallenberg

In der Stadt Schmallenberg sind im vergangenen Jahr 177 Geburten verzeichnet worden. Das sind etwas weniger als 2018 mit 185 Kindern. Die häufigsten Vornamen 2019 sind bei den Jungen Theo (5), Felix (5), Paul (4), Toni (3), Moritz (3), Ben (3) und bei den Mädchen Lina (4), Leni (4), Mia (3), Lene (3), Lea (3) und Anni (3).