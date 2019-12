Meschede. Der Löschzug Meschede ist am Samstagmittag erneut zum Städtischen Gymnasium ausgerückt. Am Tag der Offenen Tür waren hunderte Menschen im Gebäude.

Meschede: Darum war die Feuerwehr am Gymnasium im Einsatz

Ein Feueralarm hat am Samstagmittag am Städtischen Gymnasium in Meschede für Aufregung gesorgt. Als die Brandmeldeanlage auslöste, waren hunderte Besucher im Gebäude. Denn am Samstag fand dort der Tag der Offenen Tür statt. Eltern, Schüler und Lehrer mussten das Gebäude verlassen. Es regnete in Strömen.

Gefahr bestand für die Besucher nach Angaben der Feuerwehr jedoch nicht. Wasserdämpfe sollen Auslöser für den Feueralarm gewesen sein. „Die Räumung des Gebäudes hat hervorragend geklappt“, betonte Robert Hillebrand vom Löschzug Meschede. Der Einsatz war nach wenigen Minuten beendet. „Wir haben die Anlage zurückgestellt“, erklärte Hillebrand.

Vor einer Woche

Erst vor einer Woche hatte der Feueralarm ausgelöst und der Löschzug Meschede war ans Städtische Gymnasium ausgerückt. Schnell war vor Ort die Ursache gefunden: Nach Angaben der Feuerwehr war in der Schulmensa ein Topf übergekocht. Die Dämpfe hatten die Brandmeldeanlage ausgelöst.