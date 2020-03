Coronavirus: Kreisschützenbund sagt Treffen in Gleidorf ab

Gleidorf/Meschede. Das Corona-Virus führt zur Absage einer weiteren Großveranstaltung: Meschedes Kreisoberst Reinhard Schauerte begründet seine Entscheidung.

Aus Sorge vor den Folgen des Coronavirus, sagt Kreisoberst Reinhard Schauerte für den Kreisschützenbund Meschede zwei Schützentreffen ab. Sowohl die Kreisversammlung am Samstag, 14. März, als auch das Kreiskönigspokalschießen am Freitag, 6. März, finden nicht statt. Beide Treffen waren in der Schützenhalle in Gleidorf geplant. Ein neuer, kurzfristiger Termin steht noch nicht fest, da Schauerte damit rechnet, dass sich die Situation vor Ostern nicht verbessern wird.

Klare Empfehlung des Kreisgesundheitsamtes

Schauerte schreibt zur Begründung: Das Robert Koch-Institut habe die Gefährdung durch das Coronavirus auf „mäßig“ heraufgesetzt. Zwar halte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn derzeit eine generelle Absage von Großveranstaltungen noch nicht für notwendig, er verweise aber dennoch auf die örtlichen Behörden. Schauerte: „So habe ich im Laufe des Tages mit dem Leiter des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises Dr. Peter Kleeschulte Kontakt aufgenommen.“ Der Mediziner verweise darauf, dass immer mehr Menschen im HSK vorsorglich unter Quarantäne gestellt würden. „Er empfiehlt klar, die Kreisversammlung und das Kreispokalschießen nicht durchzuführen.“

Rücksprache mit dem Vorstand

Nach Rücksprache mit dem geschäftsführenden Vorstand und Information des Gesamtvorstandes des Kreisschützenbundes Meschede sehe er sich daher gezwungen, sowohl das Kreiskönigspokalschießen am 6. März als auch die Kreisversammlung am 14. März 2020 abzusagen. Er tue dies schweren Herzens und bedaure diesen notwendigen Schritt sehr. „Weiß ich doch, dass ihr euch schon darauf gefreut habt. Beides ist ja auch ein „gesellschaftliches Ereignis.“

Schauerte hofft auf das Verständnis der Schützenbrüder, obwohl er sich sicher ist, „dass diese Entscheidung nicht ungeteilte Zustimmung finden wird. Sein Dilemma: „Wenn ich so handle, als ob alles von mir abhängt, habe ich keine andere Wahl.“

Veranstaltungen sind verschoben

Beide Veranstaltungen seien jedoch nur verschoben. Da eine Verbesserung der Lage bis Ostern nicht in Sicht sei, sondern bei Betrachtung der Nachrichten sich eher eine Verschlechterung einstellen werde, plant der Kreisschützenbund eine Durchführung gegen Ende der Schützenfestsaison 2020. Diese endet in diesem Jahr mit dem Jubiläumsschützenfest der St.-Pankratius-Schützenbruderschaft in Reiste am 3. Oktober. Dazu werde sich der Vorstand des Kreisschützenbundes mit den Vertretern der Gemeindeverbände des Kreisschützenbundes und dem Schützenverein Gleidorf abstimmen.

Schauerte dankte allen, die sich für eine reibungslose Durchführung beider Veranstaltungen bisher eingesetzt haben; insbesondere dem Schützenverein Gleidorf. „Dank aber auch allen, die in ihren Bruderschaften und Vereinen die Schützen mobilisiert haben und sich für Fahrgelegenheit eingesetzt haben. „Da in diesem Jahr sieben Jubiläen anstehen, gibt es sicherlich auf dem einen oder anderen Schützenfest Gelegenheit, sich persönlich treffen. „Darauf freue ich mich mit dem Kreisvorstand sehr!“