Coronavirus: Hier gibt es Hilfen in Meschede und Umgebung

Einkaufen und nach Hausebringen: Initiativen bieten Hilfen in Meschede, Eversberg und Freienohl an.

Meschede/Freienohl/Eversberg. Zwei Schützenbruderschaften und zwei Privatleute wollen Älteren helfen - diese Initiativen gibt es in Meschede, Freienohl und Eversberg.

In Zeiten der Corona-Krise mehren sich die Hilfsangebote in den Orten im Hochsauerlandkreis. Wir geben eine erste Übersicht.

Die Schützenbruderschaft in hat sich Gedanken gemacht, „wie wir die schützenswerte und risikobehaftete Bevölkerung unseres Ortes unterstützen können.“ Das sei eine leicht zu stemmende Aufgabe, wenn sich genug Mitglieder beteiligen. „Wir möchten beim Einkaufen, Gassigehen und bei eiligen Botengängen (Post) unterstützen und haben daher unsere Mitglieder über Facebook und Instagram zum Mitmachen aufgerufen.“

Ab Dienstag startklar

Mehr als 50 Schützen sind allein am Samstag dem Aufruf gefolgt. „Wir sind also startklar.“ Es wurde eine eigene Mobilfunknummer eingerichtet: 01525/8458913. Alle Anrufe und Nachrichten die dort eingehen, landen kanalisiert in einer Gruppe, aus der heraus dann die Botengänge, Einkäufe und dergleichen schnellstmöglich organisiert werden. Die Rufnummer soll ab Dienstagmorgen einsatzbereit sein.

Weitere Informationen gibt es unter: http://schuetzen-freienohl.de/schuetzen-gegen-corona-gemeinsam-fuer-freienohl

Schützen wollen Schützen

Auch die St.-Georgs-Schützen in Meschede engagieren sich: „Wir wollen in dieser Zeit kein Risiko eingehen und im wahrsten Sinne des Wortes schützen. Daher möchte auch die St.-Georgs-Schützenbruderschaft Meschede in den Zeiten der Corona-Gefährdung, dem Beispiel anderer Vereine und Organisationen folgend, anbieten, Einkäufe und Botengänge für die besonders risikobehaftete und schützenswerte Bevölkerungsgruppe in Meschede (alte und/oder vorerkrankte Menschen) zu erledigen.“

Anfragen für diesen Einkaufs- bzw. Boten-Service können entweder telefonisch an die Telefon-Nummer des Hauptmanns Andreas Wrede unter 0173/2520154 oder an die E-Mail-Adresse hauptmann@stg1486.de mit Angabe des Namen, der Adresse und Telefonnummer gerichtet werden.

Private Hilfe in Eversberg

Auch in Eversberg wird geholfen: René Jaworek und Katharina Bremer wollen einen Einkaufsdienst gründen: „Wir wollen gerne das Angebot machen für die älteren Menschen und auch die mit Vorerkrankungen zu unterstützen mit so einem Einkaufsdienst!“ Man kann sich unter folgenden Nummern melden: René Jaworek, 0160 / 94997565, sowie Katharina Bremer, 0160 / 92138492.