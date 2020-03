Meschede. Es gibt noch keinen Corona-Fall, aber Martinrea Honsel in Meschede will gewappnet sein. Deshalb entsteht eine Gesundheitsschranke.

Martinrea Honsel baut ein Zelt auf dem Parkplatz hinter der St.-Georgs-Schützenhalle in Meschede. Der Grund: Ab morgen früh sollen dort alle Arbeiter getestet werden.

„Wir haben noch keinen Corona-Fall. Das ist ist eine reine Präventionsmaßnahme“, betont Betriebsratsvorsitzender Erdogan Acar. Gemeinsam mit Arbeitgebern und Arbeitsmedizinern habe der Betriebsrat verschiedene Maßnahmen gegen das Coronavirus ergriffen. Dazu gehöre eben auch die Untersuchung der Mitarbeiter, „ähnlich wie es sie schon an Flughäfen gibt.“

Beginn bei Martinrea Honsel Meschede: Morgen früh um sechs Uhr

Morgen früh ab fünf Uhr ist dort die Kontrolle geplant. Mit einer Wärmebildkamera und mit Temperaturmessgeräten sollen alle Mitarbeiter von den Sicherheitsbeauftragten getestet werden. Wer mehr als 37,5 Grad Körpertemperatur hat, wird nach Hause geschickt. Rund 1500 Männer und Frauen arbeiten bei Honsel in drei Schichten.

„Wir versuchen alles, um unsere Mitarbeiter zu schützen“, so Acar. Neben der Eingangsuntersuchung sollen auch alle Arbeitsgeräte verstärkt desinfiziert werden. Ihm ist wichtig: Arbeitgeber und Betriebsrat ziehen da gemeinsam an einem Strang. „Das ist eine Maßnahme, um den Ausbruch der Krankheit so lange wie möglich herauszuschieben und natürlich auch um die Produktion aufrecht zu erhalten.“

Kurzarbeit im Fokus

Denn natürlich ist auch Martinrea Honsel als Leichtmetallzulieferer vor allem für die Automobilindustrie von der Coronakrise in anderen Ländern, an anderen eigene Standorten und bei den heimischen Automobilfirmen betroffen, Alu bezieht das Unternehmen zum Beispiel aus Italien und Frankreich. Kein Wunder also, dass auch Kurzarbeit Thema ist. „Da ist aber nichts beschlossen“, betont Acar. „Wir sind nur in Gesprächen.“ Falls die Situation schwieriger werde, wolle man auch diese Karte ziehen können.

Rauchverbot ist aufgehoben

Kurios am Rande: Das Rauchverbot am Arbeitsplatz, das gerade erst eingeführt worden war und für viel Diskussion gesorgt hat, ist vorerst ausgesetzt. Es gibt jetzt andere Probleme.