Coronavirus: Amtsgericht Schmallenberg im Notbetrieb

Das Amtsgericht Schmallenberg in Bad Fredeburg hat wegen des Coronavirus’ auf Notbetrieb umgestellt: Nur noch eilige Sitzungen finden statt. Das bestätigte der Direktor des Gerichts, Ralf Fischer, gegenüber dieser Zeitung. „Der Dienst läuft aber ganz normal weiter- für Bürger ergeben sich kaum Änderungen, außer das die Besucherzahl auf ein absolutes Minimum mit eiligen Anliegen beschränkt wird.“

Anliegen schriftlich zusenden

Bürger werden deswegen gebeten, ihre Anliegen schriftlich an das Amtsgericht zu senden - denn der Zugang wird für die nächsten Wochen beschränkt. Eilige Sitzungen, beispielsweise Haftsachen, finden trotzdem statt - und sind auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

„Allerdings nur unter besonderen Schutzmaßnahmen“, betont Fischer. Beispielsweise müsse eine gewisse Distanz beim Einlass eingehalten werden, dieser Sicherheitsabstand gelte auch für die Besucherplätze im Verhandlungssaal.

