Corona: Zweites Todesopfer im Hochsauerlandkreis

16 an Corona erkrankte Menschen werden im Hochsauerlandkreis in Krankenhäusern behandelt. Neun liegen auf Intensivstationen, so die Kreisverwaltung in Meschede.

Meschede. Die Kreisverwaltung in Meschede hat die aktuellen Zahlen zu Corona im Hochsauerlandkreis mitgeteilt. Es gibt einen zweiten Todesfall.

Im Hochsauerlandkreis gibt es ein zweites Todesopfer durch das Coronavirus: Am Donnerstagsabend ist ein 77 Jahre alter Mann aus Brilon im Briloner Krankenhaus Maria Hilf gestorben. Das gab die Kreisverwaltung in Meschede am Samstag bekannt.

379 Erkrankte bisher im Hochsauerlandkreis

Aktuell (Stand Samstag, 4. April, um 12 Uhr) gibt es 127 Genesene und 250 Erkrankte sowie zwei Tote. Von den Erkrankten werden 16 stationär in Krankenhäusern behandelt (neun davon auf Intensivstationen). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 379.

Die Zahl aller bestätigten Erkrankten ist damit weiter gestiegen. Sie lag am Freitag bei 364. Am Freitag lag die Zahl der Erkrankten noch bei 236, die der Genesenen ebenfalls bei noch 127. Die Zahl der Erkrankten, die in Krankenhäusern stationär behandelt wurden, lag bei 25. Bis Freitag war ein Mann aus Schmallenberg gestorben.

Schutzmasken bestellt

Der Hochsauerlandkreis hat über eine halbe Million OP-Masken, über 200.000 FFP2-Masken sowie weitere Materialien wie beispielsweise Kittel und Handschuhe in fünfstelliger Anzahl bestellt. Die Lieferzeiten variieren jedoch täglich und es steht nicht fest, wann die Ausrüstung tatsächlich geliefert wird.

Die Kreisverwaltung teilt auch mit, dass die Schwangerschaftskonfliktberatung des Kreisgesundheitsamtes telefonisch unter 0291/94-1209 auch in Zeiten von Corona weiterhin zur Verfügung steht. Persönliche Termine können momentan leider nicht stattfinden. Die Beratung über rechtliche, finanzielle und soziale Möglichkeiten und Hilfen unterliegt der Schweigepflicht und sie ist kostenlos und auf Wunsch anonym.

Keine Elternbeiträge

Für den April werden außerdem keine Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen im Bereich des Kreisjugendamtes erhoben. Das hat der Hochsauerlandkreis in einem Dringlichkeitsentscheid beschlossen.

Auch für die Musikschule Hochsauerlandkreis sind für den April 2020 keine Unterrichtsentgelte zu zahlen. Es fallen lediglich die Instrumentenmieten an. Bei Abbuchern werden die Zahlungen automatisch angepasst. Selbstzahler werden gebeten, die am 15. April zu leistenden Zahlung zu stoppen bzw. anzupassen. Die Änderungsbescheide werden in den nächsten Tagen auf dem Postweg zugestellt.