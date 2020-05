Corona-Zahlen im HSK: Quarantäne im Pflegeheim aufgehoben

Meschede. Der Hochsauerlandkreis nennt die aktuellen Zahlen der an Corona Erkrankten für Donnerstag, 14. Mai.

Der Hochsauerlandkreis gibt die Zahlen der aktuell an Corona-Erkrankten bekannt: Sie lauteten für Donnerstag, 14. Mai, 9 Uhr, wie folgt: Aktuell gibt es 557 Genesene und 25 Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Behandlung im Krankenhaus

Von den Erkrankten werden sieben stationär behandelt (eine Person intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 599. Am Mittwoch waren es 554 Genesene, 26 Erkrankte sowie 17 Tote in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

In der Pflegeeinrichtung Haus Waldesruh in Winterberg konnte gestern die Quarantäne für die gesamte Einrichtung aufgehoben werden. Eine noch betroffene Bewohnerin ist seit über zwei Wochen symptomlos, jedoch noch positiv und wird bis zur negativen Testung in Einzelisolation untergebracht.