Corona: Wie es jetzt in den Schmallenberger Kitas weitergeht

Schmallenberg Die städtischen Kitas in Schmallenberg bleiben geöffnet. Wer sie wie nutzen darf, erläutert der Leiter des Jugendamtes.

Die städtischen Kitas in Schmallenberg haben mit dem Ende der Weihnachtsferien am Montag, 4. Januar, ihren Betrieb wieder aufgenommen. Drei Tage später entschieden Bund und Länder die Kitas bis auf eine Notbetreuung zu schließen, und es kam der erneute dringende Appell von NRW-Familienminister Joachim Stamp, die Kinder doch bitte zu Hause zu lassen. Viele Eltern sind verunsichert. „Sie rufen bei uns an, wie wir die Entwicklung sehen, aber wir wissen auch nicht mehr“, erklärt Heike Schüssler, Leiterin des Valentin-Kindergartens.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

In den Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen wird es ab Montag nur noch einen eingeschränkten Betrieb geben - sie bleiben aber grundsätzlich für alle Eltern geöffnet, die sie benötigen. Systemrelevante Berufe sind diesmal kein Thema. Gruppen sollen voneinander getrennt und der Betreuungsumfang für jedes Kind im Januar um zehn Stunden pro Woche reduziert werden, kündigte Stamp an. Das ist für Schmallenberg eine neue Entwicklung. Stundenreduzierungen gab es hier bisher nicht. Allerdings heißt es weiter: "Soweit die jeweiligen Personalressourcen dies zulassen und eine Überlastung der Gesamtsituation in der Einrichtung ausgeschlossen werden kann, sind ohne Abstimmung mit dem Jugendamt bzw. Landesjugendamt auch höhere Betreuungsumfänge möglich. Über die jeweilige Ausgestaltung entscheidet die Einrichtung bzw. der Träger."

„Und wenn wir nicht dazu verpflichtet werden, werden wir diese auch diesmal nicht umsetzten“, erklärt Ludger Frisse, Leiter des städtischen Jugendamtes. Er habe genug Erzieherinnen zur Verfügung, um die Betreuung auch so zu entzerren. „Für mich macht es keinen Unterschied, ob ein Kind 25 oder 35 Stunden kommt. Das hat keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen.“

Mit Sorge blickt Schmallenberg aufs befürchtete Schnee-Chaos

Drei Viertel der Kinder bleiben zu Hause

Schon in den letzten Tagen schickte nur rund ein Viertel der Schmallenberger Eltern die Kinder überhaupt in die Einrichtungen. „Wir betreuen insgesamt 445 Kinder“, erläutert Ludger Frisse, „davon waren am Montag 86 und am Dienstag 101 in den Kitas, also rund 20 bis 23 Prozent.“

Die Belegung scheint dabei selbst in der Kernstadt sehr unterschiedlich zu sein. Während zuletzt in der Kita Zwergenland rund 50 Prozent der Jungen und Mädchen betreut wurden, waren es im Valentin-Kindergarten weniger als 20 Prozent.

Appell des Familienministers Joachim Stamp

Damit hielten sich viele Eltern offenbar sowieso an den Appell, den Familienministers, den dieser schon einmal vor dem Lockdown Mitte Dezember an die Familien gerichtet hatte. Im September hatte er sogar erklärt, es werde keine flächendeckenden Kita-Schließungen in NRW geben.

Zwar können Kitas schon seit einigen Wochen ihre Öffnungszeiten – im Einvernehmen mit den Eltern - reduzieren, aber auch das gab es in den städtischen Einrichtungen bisher nicht. „Unsere Kitas waren immer komplett geöffnet“, erklärt Frisse.

Vor allem Berufstätige nutzen das Angebot

Heike Schüssler bestätigt: „Das kam für uns nie in Frage. Wir haben alle Kinder betreut, deren Eltern uns brauchten.“ Hauptsächlich nähmen Berufstätige das Angebot in Anspruch. Zwei Gruppen auf zwei Etagen seien im Moment geöffnet. „Eine Reduzierung der Zeiten war auch deshalb nicht nötig, weil ich durch die geringe Belegung genug Personal hatte, um die Randzeiten abzudecken.“

Sorge vor Ansteckung bleibt

Auch in der Kita Zwergenland war der Bedarf für die Betreuung vorhanden. 40 von 80 Kindern wurden bis zuletzt gebracht. „Die Tendenz war sogar eher steigend“, sagt Einrichtungsleiterin Antonia Heuel. Im täglichen Umgang spiele die Sorge vor eine Ansteckung unter den Mitarbeiterinnen zwar immer eine Rolle. Aber insgesamt sei die Stimmung gut. „Wir haben uns mit der Situation arrangiert.“

In den Kitas können die offiziellen Corona-Regeln nicht eingehalten werden. Abstandsregeln sind nicht umzusetzen. Erzieherinnen und Kinder tragen keine Masken. Offiziell ist die Notbetreuung in den Kitas von der privaten Kontaktbeschränkung für unter 14-Jährige ausgenommen. In dem Papier von Bund und Ländern vom 5. Januar heißt es dazu: Der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen habe höchste Bedeutung für den die Bildung der Kinder und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern.