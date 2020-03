Es begann vor drei Wochen: Plötzlich hatte der Hochsauerlandkreis seinen ersten Corona-Fall. Er trat im Stadtgebiet Sundern auf- es war reiner Zufall, dass das Virus dort zuerst festgestellt worden war. Von dort breitete sich die Infektion auch nicht aus, sie trat vielmehr in den folgenden Tagen in mehreren Städten und Gemeinden auf. Oftmals waren die Fälle importiert: Sauerländer waren zuvor im Skiurlaub gewesen, in Österreich oder Italien, sie kamen infiziert wieder. Das Virus verbreitete sich.

Feriengäste aus Heinsberg

Im Stadtgebiet Schmallenberg kam eine weitere Komponente hinzu: Es gab plötzlich eine Verbindung zum Kreis Heinsberg - jenem Gebiet in Nordrhein-Westfalen, in denen das Coronavirus besonders stark gewütet hatte. Feriengäste waren von dort ins Schmallenberger Sauerland gekommen. Es kam zu Quarantänen. Ob dieser Faktor zu einer stärkeren Ausbreitung beigetragen hat, ist allerdings auch bislang ungewiss. Die ersten beiden bestätigten Fälle in Schmallenberg waren jedenfalls Rückkehrer aus dem Skiurlaub, sie waren mit einer gesamten Truppe unterwegs.

Fakt ist: Schmallenberg ist von den heimischen Städten und Gemeinden am stärksten betroffen. Das hatte auch Bürgermeister Bernhard Halbe bereits bestätigt. Aus Schmallenberg stammt auch das erste Todesopfer der Corona-Infektionen: ein 64-jähriger Mann, der in der Nacht auf Dienstag gestorben ist.

Zwischen den vier Kommunen gibt es erhebliche Unterschiede. Exemplarisch liegen dieser Redaktion die Zahlen vom Ende der vergangenen Woche vor. Demnach waren in Schmallenberg 50 Fälle verzeichnet. Meschede kommt dagegen nur auf 17. Eslohe meldet 10.

Besonderheit in Bestwig

Ganz anders ist die Lage in der Gemeinde Bestwig: Dort gab es weniger als 10 Fälle - weil es so wenige sind, gibt der Krisenstab keine detaillierten Zahlen bekannt, damit keine Rückschlüsse auf einzelne Kranke gezogen werden können.

Es gibt auch Zahlen zu den Genesenen, also jenen, die sich mit dem Virus infiziert hatten und jetzt wieder als gesund gelten: Schmallenberg liegt auch hier vorn mit 6, dann kommt Meschede mit 2; Eslohe und Bestwig: jeweils 0.