Corona: Weitere Tote in Meschede und Schmallenberg

Meschede/Schmallenberg. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Toten ist um zwei gestiegen: Zwei Frauen aus Meschede und Schmallenberg starben.

Im Hochsauerlandkreis gibt es zwei weitere Tote. In Schmallenberg ist eine 97-jährige Frau bereits am Gründonnerstag, 9. April, gestorben. Der behandelnde Arzt hatte den Corona-Test nach ihrem Tod veranlasst. Eine 96-jährige Frau ist darüber hinaus am Dienstagvormittag, 14. April, in der Pflegeeinrichtung Seniorenzentrum Blickpunkt in Meschede gestorben.

Die weiteren Zahlen für Dienstag, 14. April, 9 Uhr, lauten wie folgt: Aktuell verzeichnet die Statistik 250 Genesene und 252 Erkrankte sowie 11 Tote. Von den Erkrankten werden 24 stationär behandelt (sieben auf Intensivstationen). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 513.

41 positive Tests im Blickpunkt Meschede

Das Haus Waldesruh in Winterberg verzeichnete keine weiteren positiven Testergebnisse bei den Bewohnern und Mitarbeitern. Für das Seniorenzentrum Blickpunkt Meschede liegen nunmehr insgesamt 41 positive Corona-Tests vor. Beide Häuser befinden sich nach wie vor unter Quarantäne.