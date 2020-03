Foto: Brauerei C. & A. VELTINS

Die Brauerei Veltins zählt traditionell zu den fassbierstärksten Brauereien in Deutschland und hält eine funktionierende Getränkelogistik für unverzichtbar

Getränkefachgroßhandel Corona: Veltins beschließt Sofortmaßnahme in der Krise

Grevenstein. Die Brauerei Veltins aus Meschede-Grevenstein hat eine Sofortmaßnahme in der Coronazeit beschlossen: Sie will den Getränkefachgroßhandel stützen.

Die Brauerei Veltins hat zur Stützung des Getränkefachgroßhandels eine Sofortmaßnahme zur Liquiditätsstärkung beschlossen. Partner im Getränkefachgroßhandel, die flächendeckend durch die krisenbedingte Schließung der Gastronomie und dem dadurch verursachten Warenstau betroffen sind, erhalten auf Basis des Warenwertes ihrer letzten Fassbierabholung eine Gutschrift in Höhe von 60 Prozent des Warenwertes.

Rückzahlung in Millionen

„Wir wollen unseren langjährigen Partnern helfen, die angespannte Liquiditätssituation zu bewältigen. Es geht um eine weiterhin reibungslos funktionierende Getränkelogistik“, sagte Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. Die Veltins-Rückzahlung in Millionen-Höhe soll einen veritablen Beitrag leisten, um nach der Krise wieder starten zu können, ohne auf den Warenbestandsverzichten zu müssen.

Michael Huber: „Wir wollen ein deutlich spürbares Signal geben, dass wir dem Getränkefachgroßhandel in schwerer See das Kurshalten erleichtern.“ Die Brauerei Veltins zählt mit einem Ausstoßanteil von 17 % im zurückliegenden Geschäftsjahr zu den größten gastronomietreuen Brauereien Deutschlands. Der Fassbierausstoß lag im zurückliegenden Geschäftsjahr bei 523.200 hl und erreichte 14.750 verbundene Gastronomiebetriebe, die die Marken Veltins und Grevensteiner am Hahn führten.