Wehmütiger Abschied: Die Gaststätte Müller im Mescheder Norden schließt. Gabi Schäfer (links) und Regi Kaldewei standen in der Kneipe hinter dem Tresen.

Gaststätten Corona und die Folgen: Erste Kneipe in Meschede schließt

Meschede Ein stiller Abschied wegen Corona: Nach 65 Jahren schließt im Mescheder Norden die Gaststätte Müller. Das sind die Hintergründe dafür.

Da ist sie leider, die erste sichtbare Corona-Folge: Meschede hat eine Kneipe weniger. Zum Jahresende hat im Mescheder Norden die Gaststätte Müller geschlossen – für immer, nach 65 Jahren. Der „Lockdown light“, der so harmlos klingt, hat dort das endgültige Ende beschert.

Es ist ein stiller Abschied von der Kneipe an der Breslauer Straße – notgedrungen. Wirtin Regi Kaldewei und ihre Kollegin Gabi Schäfer hätten sich gerne anders von ihren langjährigen Gästen verabschiedet, herzlich und persönlich. Aber das geht ja nicht in dieser Corona-Zeit.

Hoffnung auf den Umsatz am Jahresende

Die erste Corona-bedingte Schließung Anfang 2020 haben die beiden, die die Gaststätte führten, irgendwie noch bewältigt – obwohl das Nord-Schützenfest als Haupteinnahmequelle im Sommer schon ausfiel. „Wir haben danach alle Hoffnung auf den Umsatz am Jahresende gesetzt“, sagt Gabi Schäfer. Die Gaststätte war schon gebucht für Geburtstage, Ehejubiläen und Sparclub-Essen. Und dann kam die zweite verordnete Schließung. Sie machte allen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Alles musste abgesagt werden. „Das war der Punkt, wo für uns klar war: Jetzt kann uns nichts mehr retten“, sagte Regi. Staatliche Unterstützung gab es nicht für die beiden.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig +++]

„Die Gaststätte Müller gehört seit 1955 zum Mescheder Norden und war für viele Menschen ein sozialer Treffpunkt. Das zu erhalten war uns in den letzten Jahren wichtig“, sagt Regi Kaldewei. Nachdem sie seit 2008 in der Gaststätte geholfen hatte, übernahm sie im Mai 2016 in eigener Regie: „Regi wollte auch mal Chefin sein“, flachst die ehemalige Chefin Gabi Schäfer.

Die Krise der Kneipen ist lange spürbar

Aber Corona ist nicht alleine schuld. Die Krise der Kneipen hat sich schon viel länger abgezeichnet, mal schleichend, mal offensichtlich. Gabi Schäfer beobachtet sie exakt seit 2008. Bis dahin wurde hier eifrig gedartet, geknobelt, Skat und Doppelkopf gespielt, samstags war ab 11 Uhr, sonntags ab 10 Uhr geöffnet. Aber 2008 kam die Krise. Die jungen Gäste gründeten Familien und hatten somit andere Interessen. Einige Gäste blieben aus Altersgründen weg und leider sind auch einige liebe Gäste verstorben. „Eine Eckkneipe wie diese lebt nun mal von Stammkunden“, sagt Regi Kaldewei.

Hinzu kamen aber viele andere Gründe. Das Bier im Supermarkt wurde preiswerter, das Fassbier immer teurer. Die Gaststätte war das Vereinslokal vom Schützenzug 1. Auch die Zusammenarbeit mit dem Zug 1 hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Und es kam Gravierendes hinzu: 2013 sorgte das Rauchverbot zu einer Veränderung der Kneipenkultur. Gabi Schäfer sagt: „Es war eine schöne Zeit. Aber alles hat eben seine Zeit.“ Beide bedanken sich jetzt für viele schöne Jahre bei ihren Stammgästen, Gästen, Knoblern, Doppelkopfspielern, Sparvereinen, Skatspielern, dem 11er Rat der KG Blau-Weiß Meschede-Nord, dem MSC Oberruhr und dem Zug 1 der Nord-Schützen.

Wehmut beim Nord-Kind

Verpächter Rainer Müller ist der Enkel von Herta Müller, die die Gaststätte 1955 gründete. Er kam im Corona-Jahr 2020 den beiden schon bei der Miete entgegen. Sonst wäre das Aus noch früher gekommen. Er kann die Gründe nachvollziehen, warum die Kneipe jetzt geschlossen wird: „Ich kann das vollkommen verstehen.“ Natürlich ist da Wehmut dabei, er ist als Nord-Kind schließlich auch mit der Kneipe groß geworden. Die Entscheidung, was aus dem Gebäude wird, schiebt er erst einmal auf. Vielleicht gibt es in Meschede ja jemanden, der einen Neuanfang mit einer Kneipe machen möchte – man kann sich gerne bei ihm melden.

>>>HINTERGRUND<<<

1955 gründete Herta Müller die Gaststätte. Danach übernahm ihr Sohn Arno mit seiner Frau Gerda die Kneipe.

In der Folge führten sie Paula Ehlert, noch einmal Arno und Gerda Müller, dann Alex Lutomski, Uwe Beckmann, Ingo Hengesbach und Uli Geißler.

2005 übernahm Gabi Schäfer als Wirtin, 2016 dann Regi Kaldewei.