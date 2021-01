Corona: Über die Hoffnungen der Cobbenroder Breitensportler

Cobbenrode Erika Hoffmann leitet die Breitensportabteilung des FC Cobbenrode. Nicht nur sie leidet unter "Bewegungslosigkeit" im Verein.

Erika Hoffmann (50) ist zweifache Mutter von erwachsenen Kindern. Gemeinsam mit Joana Alz (42) leitet sie die Breitensport-Abteilung des FC Cobbenrode. Für unser Corona-Tagebuch hat sie uns aus ihrem Alltag berichtet.

"Die Enttäuschung über die Einschränkungen im Breitensport in den Pandemie-Zeiten ist auch bei mir und meinem Verein, dem FC Cobbenrode, besonders im Lockdown, spürbar. So ist unter anderem kein organisierter Breitensport möglich. Die Meisten zeigen aber Verständnis für Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygienevorgaben und halten diese ein.

Hoffen auf normalen Alltag

Ich und alle anderen hoffen, dass der normale Alltag bald wieder zurückkehrt und wir wieder Freizeit-, Breiten- und Rehabilitationssport machen können. Ich leide unter der 'Bewegungslosigkeit' im Verein genauso wie unsere Freizeit- und Breitensportler, Fußball- und Tennisspieler, aber auch unsere engagierten und motivierten Übungsleiterinnen und Übungsleiter und auch unsere Ehrenamtlichen. Fehlende Sportmöglichkeiten tun Körper und Geist und natürlich zuletzt auch der Motivation, mir und den vielen anderen Sportler und der Ehrenamtlichen sehr weh. Besonders der Reha-Sport und der Sport mit die Kindern und Jugendlichen liegt mir am Herzen. Hier ist der Ausfall besonders schmerzlich.

Nicht nur negative Erfahrungen

Doch es gibt nicht nur negative Erfahrungen in dieser Zeit. Ich habe auch Positives erlebt, das zu neuen Sportkurskonzepten geführt hat und auch weiterhin einen festen Platz in unserem Sportalltag haben soll. Etwa Sportübungen zum Selbermachen in den eigenen vier Wänden oder Online-Sportkurse. Außerhalb der Lockdown-Zeiten haben ich und Joana einige Breitensport-Kurse für kleine Übungsgruppen an die frische Luft verlegt. Das fand sehr viel Anklang. Aber ich weiß auch, dass Sport in einer größeren Gemeinschaft, die zum Mitmachen und Weitermachen motiviert, hierdurch nicht ersetzt werden kann.

Wichtig ist für mich und meine Mitstreiterin, trotz der Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen, nicht die Motivation zu verlieren, nach Wegen zu suchen, den Mitgliedern trotz Beschränkungen weiterhin Sport zu ermöglichen.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]