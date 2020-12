Kontaktverbote Corona-Razzien an Weihnachten? So plant die Polizei im HSK

Meschede Verpetztende Nachbarn? Notrufe, dass einer zu viel am Tisch sitzt? Die Polizei HSK hat erklärt, wie sie an Weihnachten vorgehen will.

Wird die Polizei an Weihnachten zahlreiche Einsätze in privaten

Wohnungen aufgrund von Corona-Verstößen haben? Die Behörde im

Hochsauerlandkreis geht nicht davon aus. Sie verweist auf die

Erfahrungen aus den vergangenen Wochen und Monaten. Demnach hat es im

heimischen Raum bisher kaum nennenswerte Zwischenfälle in Zusammenhang

mit Kontaktbeschränkungen oder anderen Auflagen gegeben.

Appell an die Vernunft

"Wir appellieren an die Vernunft der Bevölkerung: Bitte halten Sie sich

an die Bestimmungen der Corona-Schutz-Verordnung", erklärte Holger

Glaremin, Pressesprecher der Polizei im Hochsauerlandkreis. Die Behörde

habe nicht die Absicht private Wohnungen zu kontrollieren, bei schwer

wiegenden Vorfällen wie Ruhestörungen oder Streitigkeiten konne es aber

zu polizeilichen Einsätzen kommen. Ob an den Feiertagen mehr

Streifenwagen eingesetzt würden, dazu machte die Pressestelle keine Angaben.

Gewerkschaft bittet um Zivilcourage

Die Gewerkschaft der Polizei hat auf Bundeseben dazu aufgerufen, an

Weihnachten nicht bei jedem vermuteten Corona-Verstoß die Beamten zu

alarmieren. „Ich würde erst mal selbst zu den Nachbarn gehen und – falls

da wirklich zu viele Leute sind – sie bitten, sich an die Regeln zu

halten“, sagte der Vize-Bundesvorsitzende Jörg Radek. Er erklärte: "Man

sollte nicht immer sofort die Polizei rufen. Diese Pandemie erfordert

von uns allen auch ein Stück Zivilcourage.“

Im Vorfeld der Feiertage hatte bereits der Hochsauerlandkreis in Meschede auf die Corona-Regeln hingewiesen, und auch die Abweichungen an Weihnachten und Silvester erläutert.