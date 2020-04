Meschede. Ein dreister Kunde hat in einer Mescheder Tankstelle einen Mitarbeiter angehustet. Ihm droht eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Zu Straftaten, die es nur in Corona-Zeiten gibt, gehört auch diese Attacke auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in Meschede.

Aral-Tankstelle Briloner Straße

Am frühen Mittwochmorgen gegen sieben Uhr hat ein Zeuge die Polizei in Meschede alarmiert. Im Shop der Aral-Tankstelle an der Briloner Straße hatte ein Mann einen Mitarbeiter trotz Spuckscheibe absichtlich anhustet.

Der Täter war etwa 35 Jahre alt und offensichtlich betrunken. In der Tankstelle ist er bekannt, weil er dort immer mal wieder einkauft. Er hatte auch diesmal zuvor Tabak gekauft und auch bezahlt, bevor er zum Abschluss noch einmal gegen die Scheibe prustete.

Mitarbeiter besorgt

Weitere Hinweise zu einer möglichen Corona-Ansteckung machte er in der Tankstelle nicht. Doch für den Mitarbeiter war das Maß voll. Er schmiss ihn direkt raus und alarmierte die Polizei. „Solche Sachen macht man nicht, erst recht nicht in diesen Zeiten“, hieß es aus der Tankstelle. Es sei eine Missachtung der Mitarbeiter, die sich trotz der Virus-Infektion noch in den Kundenverkehr stellten. Der ein oder andere mache sich nun besondere Sorgen, vor allem, wenn er oder sie allein im Shop stehe.

Die Polizei versucht zurzeit nun den Täter zu ermitteln und wird laut Pressesprecherin Laura Burmann eine Strafanzeige wegen Körperverletzung schreiben.