Corona-Impfstoff unterwegs: So viel bekommt der HSK anfangs

Meschede Impfungen gegen Corona sind auf dem Weg ins Hochsauerland: Wann es los geht, ist unkar. Wie viel zur Verfügung steht, zeichnet sich ab.

Schon in Kürze werden die Corona-Impfungen in Deutschland starten. Der Hochsauerlandkreis ist darauf vorbereitet. Inzwischen steht fest, wie viel Impfstoff bis zum Jahresende in den heimischen Raum geliefert wird: Es sind 2230 Dosen.

In drei Lieferungen

In drei Lieferungen soll der Impfstoff ins Hochsauerland gebracht werden. Zum Auftakt wird wohl nur mit einer Menge für 180 Spritzen gerechnet. Das bedeutet: Darüber wird kurzfristig entschieden.

Dasselbe gilt für den Start-Termin: Es ist offen, ob die ersten Impfungen schon am Sonntag nach Weihnachten oder erst am Montag stattfinden werden. Es hängt davon ab, wann genau der Impfstoff im Hochsauerland eintrifft, ob er ab Nachmittag oder ab Abend verfügbar sein wird, teilte die Pressestelle des Hochsauerlandkreises in Meschede mit.

In Kühlungen zwischenlagerncorona

Zwischegelagert wird der neue entwickelte Impfstoff BNT162b2 mit dem Handelsnamen Comirnaty in den Kühlungen des Impfzentrums in Olsberg, in Krankenhäusern und Altenheimen. Zunächst werden mobile Teams in Seniorenheimen unterwegs sein, ehe das Impfzentrum eröffnet. Dort können Risikogruppen und ältere Menschen nach Bescheinigung durch den Hausarzt zu Beginn des neuen Jahres einen Termin buchen.

Die Impfung selbst läuft so ab: Sie wird in die Muskulatur eines Oberarms gespritzt. Eine zweite Impfdosis wird drei Wochen nach der ersten gegeben.

Die Inzidenz im Hochsauerlandkreis lag zuletzt bei knapp über 100, mit leicht sinkender Tendenz.