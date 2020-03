Corona: Heimische Sparkasse mit Soforthilfe für Unternehmen

Die Sparkasse für Meschede, Schmallenberg, Eslohe und Finnentrop legt ein Sofortprogramm auf - Hilfen wegen Corona.

Meschede/Schmallenberg/Finnentrop/Eslohe. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind noch überhaupt nicht abschätzbar, treffen aber voraussichtlich alle Bereiche von Handwerk, Handel, Dienstleistung und Industrie. Wie schon in der Finanzkrise 2008 wollen die Sparkassen ihrer Verantwortung als Marktführer im Firmenkundengeschäft gerecht werden und bereiten sich intensiv auf Soforthilfemaßnahmen für ihre gewerbliche Kunden vor.

Volumen von 10 Millionen Euro

Bereits Anfang der vergangenen Woche hatte die Sparkasse Mitten im Sauerland ein Maßnahmenpaket mit einem Volumen von rund 10 Millionen Euro kurzfristig verabschiedet. Gewerbetreibenden, die von Corona betroffen sind, werden fällige Tilgungsleistungen für drei Monate unbürokratisch und kostenfrei gestundet. Peter Schulte: „Wir sind intensiv mit unseren Kunden der gewerblichen Wirtschaft, des Handwerks und den Freiberuflern im Austausch, nehmen die Anträge auf und bereiten die nächsten Schritte zur Beantragung der KfW-/NRW-Bank-Mittel vor. Die Sparkasse wird die Sachbearbeitung dazu personell aufstocken.“

Beratungen werden, zum Schutz der Mitarbeiter, aber auch zum Selbstschutz der Kunden ausschließlich telefonisch oder online abgewickelt. „Die am Wochenende verabschiedete Maßnahme des Bundes, Mittel der KfW mit bis zu 90 Prozent Haftungsfreistellung auszustatten, begrüßen wir ausdrücklich. Aktuell warten wir dringend noch auf Zuschuss-Programme für Kleinstunternehmen und sogenannte Solo-Selbstständige, da es für viele Kunden in dieser Situation einfach nicht ausreicht, „nur“ Liquiditätshilfedarlehen zu erhalten“, so Peter Schulte.

Die Informationen zu den Förderprogrammen werden laufend auf der Internetseite der Sparkasse www.sparkasse-mis.de unter „Firmenkunden“ aktualisiert und veröffentlicht. Darüber hinaus stehen die Firmenkunden-Beraterteams in Meschede, Schmallenberg und Finnentrop jederzeit telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.