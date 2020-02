Cobbenrode. Die Sitzungen des Cobbenroder Kinderkarneval sind seit fast 40 Jahren ein riesiger Erfolg. Was und wer steckt eigentlich dahinter?

Cobbenrode: Wo jecke Kinder gern die Bühne entern

38 Jahre ist es inzwischen her, als es in der Karnevalshochburg Cobbenbrode erstmals eine offizielle Kinderkarnevalssitzung gab. Mit einer voll besetzten Schützenhalle war sie direkt ein riesiger Erfolg. Und daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Viele Gäste kommen sogar von außerhalb. Die Vorbereitungen auf die heiße Phase der Session laufen auf Hochtouren: Gruppenfoto aller Tanzgruppen in der Schützenhalle.

Ein scheinbar unlösbares Tohuwabohu aus Kindern, Jugendlichen, Müttern, Trainerinnen und Kinderwagen. Doch sobald die erste Anweisung erfolgt, sich auf der Bühne aufzustellen, geht alles ganz schnell und alle sind mucksmäuschenstill. Karnevalsprofis eben! „Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so flott klappt“, sagt Conny Allebrodt zufrieden und lacht. Sie ist eine der beiden Organisatorinnen des Cobbenroder Kinderkarnevals. Gemeinsam mit Britta Simon ist sie seit 2008 für die Sitzung der Kinder verantwortlich. Allebrodt ist sogar schon seit 2000 eine der Chefinnen. Zuvor hatte sie mit Sandra Funke (jetzt Zimmermann) alles vorbereitet. Davor war Willi Brögger lange der Chef.

100 Aktive auf der Bühne

Heute stehen rund 100 aktive Kinder und Jugendliche auf der Bühne der Kindersitzung. Das kann sich sehen lassen. Während in Velmede der Kinderkarneval mangels Aktiver und der Kinderkarneval in

Conny Allebrodt (links) und Britta Simon (rechts) organisieren seit Jahren den Cobbenroder Kinderkarneval Foto: Gudrun Schulte

Wennemen mangels Helfern in diesem Jahr ausfallen muss, wird in Cobbenrode ordentlich durchgestartet.

Es gibt allein sieben Tanzgruppen, vier Sängerinnen und Sänger, dazu eine Prinzessin mit Funken und Elferrat, Sitzungspräsident, Zeremonienmeister und Sketch-Darsteller. „Nachwuchssorgen haben wir nicht. Im Gegenteil: Wir müssen Kindern aus den Nachbarorten absagen, wenn sie bei uns mittanzen oder auftreten wollen“, erklärt Simon.

Conny Allebrodt und Britta Simon sind Urgesteine des Cobbenroder Karnevals. Beide stehen seit ihren Kindertagen auf der Bühne. „Wir sind mit dem Karneval groß geworden, das ist wie ein Virus, der lässt einen nicht mehr los. Egal, ob man auf der Bühne steht oder hinter den Kulissen. Das ist Liebe und Leidenschaft“, schwärmen die beiden Frauen.

Beide sind das ganz Jahr über ehrenamtlich mit dem Karneval beschäftigt - neben Beruf, Familie und Haushalt. „In den letzten Wochen vor dem Sessionshöhepunkt, für uns am Karnevalssonntagnachmittag, sehe ich Conny öfter als meine Familie“, gesteht Simon. „Nach der Kindersitzung, wenn alles geklappt hat, fällt alle Anspannung ab und wir können selbst feiern. Der Sonntagabend ist unser schönster Moment in der närrischen Zeit. Wir tanzen entspannt in den Rosenmontag“, sind sich die beiden einig.

Mit dem Lehrer den Zug angeführt

Doch vorher gibt es viel zu tun: Raumplan für die Trainingsstunden der Tanzgruppen aufstellen, manchmal auch saugen, wenn’s nötig ist, Präsente für die Aktiven besorgen, Texte für den Sitzungspräsidenten schreiben, Programm aufstellen, Zeitplan erarbeiten, Generalprobe durchführen; während der Sitzung den Ablauf kontrollieren, den Sitzungspräsidenten informieren, wenn was geändert wird, Prinz und Elferrat „in Schwung halten“, Kinder trösten, Vergessenes nachreichen und vieles mehr. Alles um Prinz oder Prinzessin und Elferrat organisieren die jeweiligen Eltern. Conny Altbrods Ehemann Walter, selbst seit über 50 Jahren im Karneval aktiv, kümmert sich um die Nachwuchs-Gesangstars.

Walter Allebrodt weiß zu erzählen, dass der Cobbenroder Kinderkarneval eigentlich noch viel älter ist. Schon in seiner Schulzeit, als Cobbenrode noch eine eigene Schule hatte, feierten die Kinder mit Lehrer Thies und Fräulein Paul. „Thies kochte immer Erbsensuppe. Jeder musste seine eigene Wurst mitbringen. Die Krux war, das man nicht wusste, ob man die eigene Wurst wieder bekam“, lacht er. „Getränke waren selbst mitzubringen. Es gab eine kleine Sitzung, die wir selbst organisierten. Ich war 1970 Karnevalsprinz und begleite mich und die Sitzung selbst auf dem Akkordeon. Dann gingen wir geschlossen im Rosenmontagszug mit, Lehrer Thies voran.“ Das würde heute so wohl nicht mehr passieren.