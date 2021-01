CO2-Abgabe könnte Mescheder besonders hart treffen

Meschede Seit dem 1. Januar gilt die neue CO2-Abgabe. Heiz- und Treibstoffkosten werden damit im Laufe des Jahres deutlich steigen

Während die Abrechnungen für Gas- und Heizöl noch auf sich warten lassen, waren die Auswirkungen an den heimischen Tankstellen bereits kurz nach dem Jahreswechsel zu spüren: Seit dem 1. Januar gilt auch im Hochsauerland die neue CO2-Abgabe auf Energieträger wie Dieselkraftstoff, Benzin, Heizöl sowie Gas und treibt die Preise für Verbraucher in die Höhe.

Verbraucher im Hochsauerlandkreis könnten dabei sogar besonders von der neu eingeführten Abgabe betroffen sein, denn nicht nur die Fahrwege sind im Sauerland teilweise deutlich länger und der Nahverkehr ist für viele Menschen kein gleichwertiger Ersatz für das Auto, auch durch längere Heizperioden und durchschnittlich größere Wohnflächen, die geheizt werden müssen, könnte sich die Abgabe deutlich bemerkbar machen.

Berechnung pro Tonne

Die neue Abgabe wird dabei anhand des jeweiligen CO2-Ausstoßes in Tonnen berechnet. Aktuell liegt der Preis bei 25 Euro pro Tonne CO2 und soll bis zum Jahr 2025 auf 55 Euro pro Tonne ansteigen. Ziel der Abgabe sei es, laut der Bundesregierung, die negativen Auswirkungen, die durch das verbrennen fossiler Energieträger entstünden, durch den höheren Preis zu verringern und Anreize zum Umstieg auf umweltfreundlichere Technik zu schaffen.

Konkret bedeutet die neue Abgabe für den Autoverkehr, dass auf jeden Liter Diesel ab sofort 8 Cent CO2-Preis aufgeschlagen werden, beim Benzin 7 Cent. Das führt für die Verbraucher zu Mehrkosten von rund 85 Euro im Jahr, wenn man eine jährliche Fahrleistung von 15.000 Kilometern und einen Benzinverbrauch von acht Litern pro 100 Kilometer annimmt. 84 Euro zusätzlich zeigen sich beim Dieselantrieb, wenn man einen Verbrauch von sieben Litern pro 100 Kilometer bei einer Gesamtfahrleistung von 15.000 Kilometern annimmt.

Preissteigerungen beim Gaspreis

Im Jahr 2025 steigt die Belastung dann auf rund 190 Euro an. Ähnlich ist die Situation bei den Heizkosten. Beim Gas erwarten Experten aktuell eine Preissteigerung zum Vorjahr. Gibt der Gasanbieter die Mehrkosten, die ihm im Einkauf durch die CO2-Bepreisung entstehen, dann noch vollständig an die Kunden weiter, steigen folglich die Kosten für den Endverbraucher stark an.

Auch Heizöl wird mit der neuen Abgabe teurer. Zum 1. Januar hatte der Liter Heizöl laut dem Vergleichsportal esyoil.de nach den Sommer- und Herbstmonaten wieder einen zwischenzeitlichen Höchststand in Meschede und Umgebung erreicht, ist aber in der ersten Jahreswoche auch schon wieder leicht gefallen. Auch hier gilt: Bleibt der Preis in diesem Jahr hoch, macht sich die neue Abgabe in der Abrechnung noch einmal besonders bemerkbar.

120 Euro Mehrkosten

Laut Berechnungen der Verbraucherzentrale NRW kann das bei einem Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Gas zum Beispiel 120 Euro an Mehrkosten bedeuten. Allerdings konnten Versorger Gas im Jahr 2020 verhältnismäßig günstig beschaffen. Und auch der genaue Standort kann bei der Bepreisung eine Rolle spielen. Ein Jahresbedarf von 2000 Litern Heizöl wird in diesem Jahr mit schätzungsweise rund 160 Euro zusätzlich belegt, vier Jahre später müssen Verbraucher mit einer Steigerung auf rund 350 Euro rechnen.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen empfiehlt Kunden, deren Anbieter die Bepreisung voll weitergeben, einen Wechsel zu prüfen, um die steigenden Energiepreise auszugleichen. Langfristig ist aber auch der Umstieg auf andere Energieträger zu empfehlen: Wärmepumpen, Holzpellet-Heizungen und Solarthermieanlagen nutzen erneuerbare Energien. Für sie fällt die neue CO2-Abgabe nicht an und ihr Einbau wird staatlich stark gefördert.







