Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim Workshop in Lennestadt.

Schmallenberg. Kommunalpolitiker aus den Ortsverbänden der CDU Schmallenberg haben in einem Workshop die zentralen Themenfelder für die Wahl erarbeitet.

CDU Schmallenberg bereitet sich auf Kommunalwahl 2020 vor

Kommunalpolitiker aus allen Ortsverbänden der CDU in Schmallenberg haben in einem zweitägigen Workshop die zentralen Themenfelder für die Kommunalwahl 2020 erarbeitet. Der Stärkung der gesundheitlichen Versorgung wird im Wahlkampf zentrale Bedeutung zukommen.

Direkt hinter der Stadtgrenze, in Lennestadt-Burbecke, trafen sich 28 an einem Mandat interessierte Vertreter aus allen Ortsverbänden. In dem Workshop haben die Kommunalpolitiker Eckpunkte für das Wahlprogramm erarbeitet.

Zentrale Themen

Neben der Gesundheitsversorgung wurden die Themenfelder Infrastruktur, Wirtschaft und Tourismus,

Klima- und Naturschutz sowie Zusammenleben/Kultur/Ehrenamt als zentrale Themen herausgearbeitet.

„Außerhalb der vielen Fachthemen aus der laufenden Ratsarbeit wollten wir bewusst mit etwas räumlichen Abstand und dem Blick von außen herausfinden, welche Themen die Bürger in den Dörfern und Kernorten bewegen“, erklärt Katja Lutter vom Stadtverband.

„Und genau das ist uns gelungen“, ergänzt der Stadtverbandsvorsitzende Matthias Schütte. „Wir haben durch unsere Ortsverbände Kümmerer in allen Ortschaften, die die Erwartungen der Bürger an eine gute Arbeit von Rat und Verwaltung kennen.“

Konkrete Vorschläge

Im Rahmen des Workshops diskutierten die Kommunalpolitiker zudem über viele konkrete Vorschläge und

stimmten ab über zentrale Themen und Aussagen.

Der geschäftsführende Vorstand wird nun auf dieser Grundlage das Wahlprogramm erarbeiten und den CDU Gremien dann zur Verabschiedung vorlegen. An den Beratungen beteiligten sich auch neue Bewerber für zukünftige Mandate.

