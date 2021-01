Calle: Erkenntnisse und Crowdfunding nach Instrumenten-Raub

Calle Der Einbruch bei "Die Caller" bleibt folgenschwer: Der Vorstand berichtet über neue Erkenntnisse und über eine Crowdfunding-Aktion.

. Zu groß ist der Schaden, zu tief sitzt der Schock.

Nun gibt es neue Erkenntnisse, Hinweise auf die Täter fehlen jedoch nach wie vor. Dafür sind Zuspruch und Hilfe aus Umgebung ungebrochen hoch. Die Volksbank hat sogar erneut ein Crowdfunding ins Leben gerufen, um die finanziellen Verluste des Vereins zumindest zu einem Teil aufzufangen.

+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++

Als Jörg Hoffmann, der erste Vorsitzende von „Die Caller“, am Morgen des 19. November von dem Einbruch in das Vereinsheim am Waller Bach erfahren hatte, ging zunächst das große Telefonieren los. „Wir haben erst einmal herumtelefoniert und die Mitglieder befragt, wo sie ihre Musikinstrumente gelagert hatten“, berichtet Hoffmann. Die meisten, die ihre Instrumente im Vereinsheim hatten, musste er daraufhin darüber informieren, dass die überwiegend wertvollen Geräte Dieben zum Opfer gefallen sind, die sich in der Nacht gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft hatten. „Auf den Überwachungskameras der umliegenden Betriebe ist zu sehen, dass gegen elf Uhr schon einmal jemand vorgefahren ist, und mit dem Glockenschlag um null Uhr scheinen sie das Fenster eingeschlagen zu haben“, berichtet Hoffmann und vermutet, dass das Kirchengeläut die klirrende Scheibe übertönen sollte.

Fünf oder sechs Täter

Von innen konnten die Täter dann die Tür zur Hinterseite des Vereinsheims öffnen und haben auf diesem Wege Instrumente und Technik im Wert von 35.000 Euro entwendet. „Insgesamt konnte man fünf oder sechs Täter erkennen, die bis um halb 4 nachts die Instrumente herausgetragen und wohl erst einmal zwischengelagert haben“, weiß Lukas Stentenbach, Vorstandsmitglied und Kassierer der Musikkapelle. Erst im Anschluss sei ein Bulli auf den Videos zu erkennen, mit dem die Instrumente dann weggeschafft wurden. „Erkennen konnte man aber niemanden. Alle haben Kapuzen getragen und waren vermummt“, so Stentenbach, der wie seine Vorstandskollegen wenig Hoffnung hat, dass die Analyse der Überwachungskameras noch Aufschluss bringt.

Viel mehr hoffen „Die Caller“ darauf, dass die Diebe eines Tages die Instrumente wieder zum Verkauf anbieten und man ihnen so auf die Schliche kommt. „Wir schauen natürlich regelmäßig bei einschlägigen Online-Verkaufsportalen nach und haben auch im Music-Store in Brilon Bescheid gegeben und die Seriennummern der Instrumente veröffentlicht“, erklärt Lukas Stentenbach.

Auftritte sind so nicht möglich

Der Diebstahl hat der Musikkapelle aber nicht nur einen enormen finanziellen Schaden beschert, mit den übrigen Instrumenten und der verbleibenden Technik seien zur Zeit keine Auftritte möglich, wenn sie denn erlaubt wären. „Mit dem was übrig ist, könnten wir nicht wie gewohnt auf einem Schützenfest spielen. Da müssten wir dann vor allem die Technik extern leihen“, weiß Hoffmann und sein Kassierer bringt die Zahlen auf den Punkt: „Um jetzt Schützenfest zu spielen, müssten wir sofort 20.000 Euro investieren.“ Die stehen den Musikern aktuell aber nicht zur Verfügung.

Ein kleines finanzielles Polster sei zwar noch vorhanden, das Geld aus dem Crowdfunding der Volksbank Sauerland aus dem Jahr 2019 hatten sie allerdings gerade erst in neue Musikinstrumente für die Bläserklasse investiert - und auch diese, noch nie bespielten, Instrumente wurden gestohlen.

Erneutes Crowdfunding

Nun hat sich die Volksbank Sauerland ebenso wie befreundete Vereine dazu bereit erklärt, den Callern finanziell unter die Arme zu greifen. Wie in 2019 gibt es wieder eine Crowdfunding-Aktion für „Die Caller“. Dass der Verein nun im zweiten Jahr in Folge begünstigt wird, war dem Vorstand schon fast unangenehm: „Die Volksbank ist auf uns zu gekommen und hat uns versichert, dass keine anderen Vereine aktuell Interesse daran haben. Das liegt wohl daran, dass zur Zeit niemand das Crowdfunding auf Festen und Veranstaltungen bewerben kann. Als das klar war, haben wir erst zugesagt“, sagt Lukas Stentenbach und erklärt: „Es ist super, dass dort nun Spenden gebündelt werden können.“

So riesig die Freude über die Unterstützung auch ist. Daran, dass der komplette Schaden durch Erspartes und das Crowdfunding zeitnah ersetzt werden kann, glaubt aktuell niemand im Verein. Letztlich sei das aber auch nicht gleich nötig. Wichtig ist es dem Vorstand, dass die Kinder der Bläserklasse wieder Instrumente bekommen und man, wenn es denn so weit ist, wieder auf Schützenfesten spielen kann.

Das Crowdfunding der Volksbank Sauerland:

Wer „Die Caller“ dabei unterstützen möchte, wieder „spielfähig“ zu werden und die Instrumente für die Kinder der Bläserklasse anschaffen zu können, kann über das Crowdfunding der Volksbank Sauerland spenden. Am einfachsten funktioniert das auf der Homepage der Volksbank unter https://vb-sauerland.viele-schaffen-mehr.de/einbruch-musikhaus-calle.