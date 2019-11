Café-Bar Brazil in Meschede: Das sind die Pläne für 2020

Die Café-Bar Brazil am Winziger Platz feiert kurz vor Weihnachten das einjährige Bestehen unter neuer Leitung. Und auch im kommenden Jahr wird es dort weitergehen. Das erklärte Inhaber Dennis Kramer jetzt auf Anfrage. Zwischenzeitlich war nicht immer klar, wie die Zukunft der Café-Bar aussehen wird. Doch jetzt gibt es konkrete Pläne.

Hauptberuflich im Außendienst

„Kult-Café-Bar im Herzen von Meschede aus gesundheitlichen Gründen in gute, seriöse Hände abzugeben“, hatte es im August dieses Jahres in einer Kleinanzeige bei Ebay geheißen. Inhaber Dennis Kramer stellte anschließend im Gespräch mit dieser Zeitung klar: In erster Linie werde ein Teilhaber oder eventuell ein Nachfolger gesucht. Er betreibt die Gastronomie zusätzlich, hauptberuflich ist Kramer im Außendienst bei einem Leuchtenhersteller tätig.

Inzwischen ist klar: Auch im kommenden Jahr öffnet das Lokal weiter. Kramer hat sogar neue Pläne: Zum einen möchte er in der Café-Bar Brazil an den Markttagen - dienstags und freitags - demnächst ein kleines Frühstück anbieten. Zum anderen setzt er verstärkt auf Veranstaltungen. Am Samstag, 14. Dezember, heißt es beispielsweise „Back to the roots“: Daniel Ceylan und Rene Müller singen deutsche und englische Pop-Soul-Musik.

Heimkehrerparty und Whiskey-Abend

Es folgt eine „Heimkehrerparty“ am Montag, 23. Dezember, und im neuen Jahr ist für Samstag, 4. Januar, schon ein Cocktail-Themenabend zum Thema Whiskey angesetzt.