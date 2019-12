Brennender Pkw nach Unfall in Wenholthausen gemeldet

Die Löschgruppe Wenholthausen ist zu einem Pkw-Brand nach einem Verkehrsunfall auf der Südstraße in Wenholthausen alarmiert worden.

Ereignet hatte sich der Unfall am Sonntag gegen 23 Uhr. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich allerdings heraus, dass kein Pkw brannte. Ein Fahrzeug war nach Angaben der Feuerwehr auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten, in die Böschung geschleudert und anschließend quer auf der Fahrbahn wieder zum Stehen gekommen. Dabei wurde die Ölwanne vom Pkw abgerissen.

Bei Bergung des Pkw geholfen

Die Löschgruppe hat die auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen und die Straße gereinigt. Anschließend unterstützten die Kameraden den Abschleppdienst bei der Bergung des Pkw. Während der Dauer des Einsatzes wurde die Straße voll gesperrt. Gegen 0.35 Uhr war der Einsatz beendet.