Gleidorf. Franziska Schauerte war die erste Feuerwehrfrau in Gleidorf. Sie gibt Einblicke in die Arbeit und den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.

Wenn mitten in der Nacht der Pieper losgeht, sitzt Franziska Schauerte senkrecht im Bett. Dann weiß sie: Vielleicht sind jetzt Menschenleben in Gefahr. Dann rückt sie mit ihren Kameraden aus der Feuerwehr aus, ohne zu wissen, was sie vor Ort erwartet. Sie war damals die erste Frau in der Löschgruppe Gleidorf. Im Interview erzählt sie, wie sich Ehrenamt und Beruf miteinander vereinbaren lassen, wie ihre Arbeit und ihre Aufgaben aussehen - und wie speziell die Jugendfeuerwehr und die Löschgruppe Gleidorf, aber auch die gesamten Feuerwehren in der Stadt zusammengehalten haben, als es einen Brandstifter in den eigenen Reihen gab.

Seit wann sind Sie bei der Feuerwehr?

Franziska Schauerte: Ich bin in die Jugendfeuerwehr eingetreten, als ich zehn Jahre alt war. Mein Bruder ebenfalls, er war damals schon 11. Da darf man natürlich noch keine Einsätze mitfahren.

Aktuell sind Sie in der Löschgruppe Gleidorf aktiv, richtig?

Genau. Nach der Jugendfeuerwehr kann man aufsteigen. Wenn man 18 wird, darf man dann auch die Einsätze mitfahren. Ich konnte bereits mehrere Lehrgänge über die Feuerwehr absolvieren. Aktuell habe ich schon den Truppmann 1 und 2, den Funklehrgang, Atemschutzlehrgang, Maschinistenlehrgang und ein Seminar für Innenbrandbekämpfung absolviert. Zusätzlich konnte ich den kleinen Lkw-Führerschein über die Feuerwehr machen. Den benötigt man, um das Einsatzfahrzeug fahren zu dürfen. Außerdem betreue ich als eine von drei Feuerwehrwarten die Kinder aus der Jugendfeuerwehr und bilde sie aus. Zur Nachwuchsgewinnung gehen wir auch an die Schulen.

Muss man Lehrgänge absolvieren?



Das liegt bei einem selbst - je nachdem, in welchen Einsatzgebieten man tätig sein möchte. Die Grundlehrgänge - TM1 und TM2 - sind schon Grundvoraussetzung.

Wie viele Einsätze sind Sie bislang mitgefahren?

Das ist schwierig zu sagen, ich schätze mal um die 30.

Ist man auch nach mehreren Einsätzen noch aufgeregt?

Ja, das gehört dazu. Ich habe meinen Meldeempfänger immer dabei - auf der Arbeit oder nachts auf dem Nachttisch. Man weiß vor einem Einsatz nie, was einen erwartet. So kann ein Brandmeldeanlage-Alarm ein Fehlalarm sein, aber genauso gut auch ein Großbrand.

Was war bislang der größte und fordernste Einsatz für Sie?

Das war der Großbrand an der Lagerhalle in Gleidorf. Bei dem Einsatz bin ich auch leicht verletzt worden, weil ich umgeknickt bin. Wir haben mehrere Stunden gegen die Flammen angekämpft. Die Löscharbeiten haben den gesamten nächsten Tag über gedauert, hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie sich leider später herausstellte, war die Ursache eine Brandstiftung. Das Feuer hatte ein Feuerwehrmann aus der LG Gleidorf gelegt, mit dem ich auch lange zusammengearbeitet habe...

Wie ist das, wenn man so etwas im Nachhinein erfährt?

Bei der Feuerwehr ist Vertrauen untereinander ganz wichtig. Man geht zusammen rein - und zusammen raus. Man lässt niemals Kameraden zurück. Wenn das Vertrauen dann so erschüttert wird, ist das natürlich ein Schock. Zumal ich mit ihm ganz lange in der Jugendfeuerwehr zusammengearbeitet habe. Wir waren alle sehr enttäuscht. Er war immer zuverlässig und engagiert, damit hätte niemand gerechnet. Wir haben uns danach zusammengesetzt - innerhalb unserer Löschgruppe - und darüber intensiv gesprochen. Das hat uns allen sehr viel gegeben.

Der Zusammenhalt innerhalb der Jugendfeuerwehr und der Löschgruppe war gerade in dieser Zeit wichtig. Uns war wichtig danach auch klarzumachen, dass es die Handlung einer Person war und die Feuerwehr dafür nicht verantwortlich zu machen ist. Das Vertrauen bei uns ist nach wie vor hoch. Wir sind eine starke Truppe und können uns aufeinander verlassen.

Bei den Einsätzen riskiert man auch sein eigenes Leben, ist das nicht immer wieder eine enorme Überwindung?

Wenn der Meldeempfänger geht ist man voll Adrenalin. Auch Aufregung gehört dazu, weil man nicht weiß was einen erwartet. Beim Stichwort „MIG“ - also Menschenleben in Gefahr - ist man immer sehr angespannt. Aber ob ich fahre oder nicht, steht für mich außer Frage. Das Aufstehen mitten in der Nacht fällt nicht schwer, wenn man weiß, dass draußen jemand ist, der Hilfe benötigt.

Wie lässt sich das Engagement in der Feuerwehr mit dem Berufsleben vereinbaren?

Ich habe eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin gemacht und arbeite nun in der Werkstattreparaturannahme beim Autocenter Knipschild in Bad Fredeburg. Mein Engagement für die Feuerwehr ist für meinen Arbeitgeber kein Problem.

Was wollen Sie Mädchen/Interessierten mit auf den Weg geben?

Wir sind auch sehr aktiv in der Nachwuchsgewinnung und fahren deswegen immer wieder an die Gleidorfer Schule. Nachwuchskräfte sind unfassbar wichtig für die Feuerwehr und um auch in Zukunft sicherzustellen, dass es genug Einsatzkräfte gibt. Dort fällt immer wieder auf: Viele Mädchen denken, dass man keine Feuerwehrfrau werden kann. Das ist natürlich falsch! Im Gegenteil: Mittlerweile sind gerade in der Jugendfeuerwehr viele Mädchen mit aktiv.