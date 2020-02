Küchenbrand: Feuerwehr im Einsatz am Paul-Falke-Platz

Schmallenberg. Großes Aufgebot von Rettungskräften am Paul-Falke-Platz in Schmallenberg: Im Vereinsheim brennt es in der Küche. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Großes Aufgebot von Rettungskräften am Paul-Falke-Platz: Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr um kurz vor 10 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Schmallenberger Innenstadt gerufen. „Küchenbrand bis 2. OG ohne Menschen in Gefahr“ lautete das Einsatzstichwort für die Feuerwehr. Im dortigen Vereinsheim brannte es in der Küche, die Ursache ist aktuell noch unklar. Das Feuer ist unter Kontrolle.

Schnell unter Kontrolle

Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz in das Gebäude. Die Fenster wurden geöffnet, um den Rauch aus dem Gebäude zu drücken und den Feuerwehrleuten freie Sicht bei der Brandbekämpfung zu verschaffen. „Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle“, so Ralf Fischer vom Löschzug Bad Fredeburg - und Sprecher der Feuerwehr. Der Löschzug Schmallenberg, die Löschgruppe Fleckenberg, die Löschgruppe Lenne, der Einsatzleitwagen aus Fredeburg, die Atemschutzwerkstatt, Polizei und Rettungswagen waren im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte der Leiter der Feuerwehr, Rudolf Schramm. Die Nachlöscharbeiten werden noch andauern. Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Polizeileitstelle hatte die Feuerwehr verständigt.

Das Gebäude wird von Vereinen genutzt. So nutzt die Räume unter anderem der Jugendtreff Schmallenberger Land, ein Musikverein, oder die Schützen.