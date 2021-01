Bestwig: Schlechte Nachrichten für Baumbestand und Holzmarkt

Beswtig Auch das Jahr 2020 war kein gutes für den Bestwiger Forst. Revierförster Michael Eilinghoff erklärt, woran das liegt.

Die Nachrichten aus den Bestwiger Wäldern werden nicht besser. Nach einem schwierigen Jahr 2019 war auch das Jahr 2020 kein gutes für den heimischen Forst. Das hat Revierförster Michael Eilinghoff in der Sitzung des Bestwiger Haupt- und Finanzausschusses mehr als deutlich gemacht.

Schuld ist wieder der Borkenkäfer

Schuld für die schlechten Nachrichten ist nach wie vor der Borkenkäfer. Laut Eilinghoff war das Jahr 2020 geprägt von der Aufarbeitung des Holzes, dass der Borkenkäfer befallen hat. Und das ist eine ganze Menge. Besonders stark betroffen von der Massenvermehrung sei der gesamte Föckinghauser Wald sowie die Fichtenwälder in Ostwig und Nuttlar.

Aber auch in allen anderen Ortsteilen sei es zu erheblichen Schäden gekommen. Selbst vor den Hochlagen, die durch ihre kühlere Witterung eher ungünstige Lebensbedingungen für den Borkenkäfer darstellen, habe der Schädling keinen Halt gemacht. Allein 2020 seien im Gemeindewald 4200 Festmeter Kalamitätsholz eingeschlagen worden. Davon wurden rund 2000 Festmeter vermarktet. Weitere 2000 würden aktuell abgewickelt. Und am Ende müssten sogar noch weitere 1000 Festmeter Schadholz geschlagen werden. Ob das gelinge, hänge allerdings maßgeblich von der Witterung ab. In Summe seien damit also bis zum Ende des Jahres rund 5000 Festmeter Kalamitätsholz eingeschlagen worden. Das entspreche dem Zehnfachen des normalen Jahreseinschlags.

Probleme mit der Holz-Vermarktung

Und damit hören die Probleme bei Weitem nicht auf. Auch die Vermarktung des Holzes habe sich das ganze Jahr über als äußerst schwierig erwiesen, betont Eilinghoff. Grund: Die heimischen Sägewerker sind angesichts der anfallenden Holzmassen nicht mehr in der Lage, weiteres Holz anzunehmen. „Diese hohen Überkapazitäten haben haben zu einem deutlichen Preisverfall geführt“, so der Revierförster. 2,5 Hektar des Gemeindewaldes sollen laut Eilinghoff in diesem Jahr wieder aufgeforstet werden. Vorgehesen sind dafür die Baumarten Weißtanne, Europäische Lärche, Douglasie, Rotbuche, Stieleiche und Edelkastanie.

Bereits 2019 hatte Edgar Rüther als Leiter des Regionalforstamtes Soest-Sauerland von dramatischen Zuständen gesprochen, die sich im Sauerland abspielen. „In Soest sind wir mit der Entwicklung bereits um Einiges weiter, insofern ist absehbar, was uns hier noch bevorsteht“, hatte Rüther damals prophezeit. Der Forstexperte war bereits damals davon ausgegangen, dass sich die Borkenkäfer-Kalamität weiter entwickeln wird. Er sprach von einem Höhepunkt im Jahr 2020, der vermutlich bis mindestens 2023 andauern werde. Wenn er die Bilder von fliegenden Borkenkäfern im Wald sehe, erinnere ihn das an die biblische Heuschreckenplage, formulierte es Rüther damals.

Im Kreis Soest rechnet der Forstexperte mit einem Totalverlust der Fichte, im Hochsauerlandkreis mit einem Verlust von 80 Prozent. Das wären im HSK 17.500 Hektar und 4,8 Millionen Festmeter. Die finanziellen Verluste bezifferte er auf 192 Millionen Euro.