Bestwig/Iserlohn. Das Entsorgungsunternehmen Stratmann aus Bestwig ist seit Jahresbeginn Teil der Lobbe-Gruppe in Iserlohn. Was das bedeutet.

Bestwig: Lobbe übernimmt Unternehmen der Stratmann-Gruppe

Zum 1. Januar 2020 hat Lobbe in Iserlohn die Unternehmen der Stratmann-Gruppe in Bestwig übernommen. Das teilte das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung mit. „Seit vielen Jahrzehnten verbindet die Inhaberfamilien Stratmann und Edelhoff über alle Generationen hinweg eine persönliche Freundschaft, die bis in die Anfänge der Entsorgungswirtschaft zurückgeht“, heißt es darin. Und weiter: „Von diesem Jahr an werden sich Lobbe und Stratmann gemeinsam den gewachsenen Anforderungen des Entsorgungsmarktes stellen.“

Dabei bleibe Stratmann zunächst in der neuen Struktur eine selbstständige Einheit. Auch die Ausrichtung als durch eine starke Unternehmerfamilie geprägte Unternehmensgruppe soll in gewohntem Umfang erhalten bleiben. Gleichzeitig entsteht laut Lobbe die drittgrößte, unabhängige mittelständische Entsorgungsgruppe mit rund 2500 Beschäftigten an mehr als 50 Standorten in Deutschland. „Innerhalb der Unternehmensgruppe werden Synergien gebündelt. Insgesamt steigt die Wettbewerbsfähigkeit, da bestehende Märkte ausgebaut und neue Märkte erschlossen werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Weiteres Wachstum bei Lobbe und Stratmann

Für den Unternehmenserfolg und für weiteres Wachstum seien die individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter ein entscheidender Baustein. „Die bisherigen Standorte sollen in ihrer jetzigen Struktur erhalten bleiben. Als Partner von Städten und Kreisen sind Stratmann und Lobbe zukünftig gemeinsam in der kommunalen Entsorgung für rund 1,8 Millionen Bürger im Hochsauerland, Ostwestfalen, Nordhessen und Südwestfalen verantwortlich.“

Mit den unternehmenseigenen Anlagen für die Aufbereitung von Wertstoffen trage Stratmann wie auch Lobbe schon heute erheblich zur nachhaltigen Nutzung von Rohstoffen bei. Gleichzeitig verantworte die Lobbe-Unternehmensgruppe die Entsorgungssicherheit für über tausend Gewerbekunden.

In Zukunft: Lobbe und Stratmann gehen Weg gemeinsam

„Auch in Zukunft werden Innovation und Investition untrennbar miteinander verbunden sein. Dabei hilft ein klarer Blick aufpolitische Rahmenbedingungen, auf Kundenanforderungen sowie auf globale Themen wie die Digitalisierung“, schreibt das Unternehmen. Diesen Weg wollen Stratmann und Lobbe nun gemeinsam gehen.

>>> Über Lobbe:

Lobbe ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen im Bereich technische Dienstleistungen mit Sitz in Iserlohn. Das erfolgreiche Unternehmen umfasst die Bereiche Industrieservice und Abfallentsorgung. Bundesweit zählt Lobbe 1950 Beschäftigte an 44 Standorten und hat derzeit 100 Auszubildende. Lobbe erwirtschaftet jährlich 320 Millionen Euro (Stand 2018).