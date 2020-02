Bestwig: Gute Nachrichten im Skandal um den Bauverein

Der Skandal um den Bestwiger Bauverein wird Anwälte, Staatsanwaltschaft und Gerichte noch eine ganze Weile beschäftigen. Frühestens 2022, so schätzt Vorstand Dietmar von Rüden optimistisch, sei mit einem endgültigen Urteil im Zivilprozess um den Verkauf der Immobilien zu rechnen. Und er gehe nicht davon aus, dass es mit der ersten Instanz getan ist.

In der Handlungsfähigkeit eingeschränkt

Das Dilemma: So lange der Rechtsstreit dauert, ist der Bestwiger Verein in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Notwendige Modernisierungen müssen aufgeschoben werden weil, es in der aktuellen Situation nicht möglich sei, Kredite zu bekommen, sagt von Rüden. Zu den notwendigen Modernisierungen zählt er unter anderem den Austausch der Nachtspeicheröfen in Gasheizungen, aber auch den Austausch von Fenstern sowie die Renovierung von Treppenhäusern.

Zudem brauche der Verein eine Rücklage von 40.000 Euro für Gerichtskosten. „Wir gehen derzeit nicht davon aus, im Erfolgsfall vom Beklagten auch nur einen einzigen Euro zurückzubekommen“, sagt von Rüden. Erst zuletzt sei ihm nach einem der zahlreichen Verfahren eine Rechnung über Gerichtskosten in Höhe von 7500 Euro ins Haus geflattert. „Obwohl wir gewonnen haben, mussten wir zahlen, weil der Staat bei der Gegenseite nichts holen konnte“, sagt er.

Die Gegenseite. Das ist jene Familie, der vorgeworfen wird, vor zwei Jahren sämtliche Immobilien des Bauvereins zu einem Spottpreis verhökert zu haben. Es geht um 26 Häuser mit insgesamt 118 Wohnungen.

Die Beschuldigten waren in 2018 nicht ordnungsgemäß bestellt und standen fälschlich im Register, konnten aber durch juristische Winkelzüge die Löschung aus dem Register hinauszögern und waren deshalb in der Lage, die entsprechenden Kaufverträge abzuschließen.

Für gerade einmal 800.000 Euro waren die Häuser seinerzeit in zwei getrennten Kaufverträgen an dieselbe Objektgesellschaft veräußert worden, die erst einen Tag vor Vertragsabschluss gegründet wurde. Von Rüden vermutet, dass die Summe am Ende über fingierte Rechnungen an die besagte Familie überwiesen werden sollte. Der tatsächliche Wert der Immobilien soll sich auf vier bis fünf Millionen belaufen. Einen Kaufvertrag, der vier Häuser umfasste, hat der Notar aufgrund eines Formfehlers inzwischen selbst für nichtig erklärt, weil die Genossenschaft aus dem Kaufpreis von 410.000 Euro einen Betrag von 244.000 Euro an den Käufer zurückerstatten sollte. Somit ergäbe sich ein Kaufpreis von nur noch 553.000 Euro für alle Häuser der Genossenschaft.

Dringende Sanierungen müssen verschoben werden

Die damals in Berlin gegründete „ARTAR Bestwig Objektgesellschaft UG“ mit 1000 Euro Stammkapital gibt es immer noch. Sie hat laut von Rüden inzwischen eine Auflassungsvormerkung auf die restlichen Immobilien platziert und will sie freiwillig nicht wieder aufgeben. Daher seien Finanzierungen der belasteten Immobilien derzeit nicht möglich. Und das habe zur Folge, dass dringende Sanierungen unterbleiben beziehungsweise auf ungewisse Zeit weiter verschoben werden müssten.

„Als Bauverein bleibt uns nur die Möglichkeit, die mittellose UG und den Geschäftsführer und Alleingesellschafter, dessen Bonität wir nicht beurteilen können, auf Nichtigkeit des Kaufvertrages zu verklagen“, sagt von Rüden. Und eben hierfür sei die Rücklage von 40.000 Euro für Gerichtskosten erforderlich.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Durch die gute Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft habe immerhin der Vollzug der Kaufverträge erfolgreich verhindert werden können. Gegen Vater, Ehefrau und Sohn der Familie sei von der Staatsanwaltschaft Arnsberg inzwischen Klage beim Landgericht Arnsberg erhoben worden. Von Rüden rechnet mit mehrjährigen Haftstrafen.

Derweil, und das betont von Rüden ausdrücklich, bleibe das Wohnen in der Genossenschaft für die Mitglieder weiterhin sicher. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bestwig seien im Grundbuch Rechte eingetragen worden, die den Verkauf der Gebäude dauerhaft verhinderten. Trotzdem müsse aber gegen die Berliner Gesellschaft geklagt werden, um die Löschung der Auflassungsvormerkungen gerichtlich durchzusetzen.

Trotz des ganzen Ärgers blickt der Bauvereins-Vorsitzende optimistisch in die Zukunft. Natürlich gebe es noch viele juristische Aufgaben und auch bauliche Herausforderungen. Aber die Existenz des Bauvereins sei sicher. Das liege nicht zuletzt an einem hochmotivierten Team im Aufsichtsrat, im Vorstand und im Hausmeisterstab.