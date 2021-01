Bestwig: Bahnkunden sauer wegen Ausfällen des RE57

Bestwig In Bestwig häufen sich die Ausfälle des Regionalexpress 57. Und das nicht zum ersten Mal. Entsprechend sauer sind die Bahnkunden.

Regelmäßige Ausfälle des Regionalexpress RE57 in Bestwig sorgen für Ärger bei Fahrgästen der Bahn. Immer wieder musste die Bahn in der vergangenen Woche aufs Neue vermelden, dass die Verbindung ausfällt. Jeder einzelne dieser Ausfälle sei ärgerlich, sagt Dirk Pohlmann, Sprecher der Bahn in Düsseldorf. Gerade bei den aktuellen Temperaturen, könne er den Unmut der Fahrgäste verstehen, wenn sie am Bahnsteig kurzfristig erfahren müssten, dass ihr Zug ausfalle.

"Wir werden der Sache nachgehen"

Betroffen war immer ein Triebwagen des RE57. Allein am 3., 4., 6. und 7. Januar hatte die Bahn jeweils zwei Mal am Tag Ausfälle vermelden müssen. Sechs Mal, so sagt Pohlmann, seien technische Probleme der Hintergrund gewesen. In zwei Fällen sei der Zug zu spät bereitgestellt worden. Wieso das der Fall gewesen sei, könne er nicht sagen. Was die verspätete Bereitstellung angehe, wolle man der Sache nachgehen. Die technischen Probleme der Pesa-Züge indes sind nicht neu - Ausfälle daher keine Seltenheit.

Zuletzt im August hatten sich verärgerte Bahn-Kunden an unsere Zeitung gewendet und ihren Unmut über die Situation kundgetan. Auch damals ging es um Ausfälle des Regionalexpress RE57, der zwischen Dortmund und Winterberg verkehrt. Im Sommer war es binnen weniger Tage sogar zu insgesamt 20 Ausfällen gekommen, weil ein Triebwagen immer und immer wieder technische Probleme hatte. Fahrdienstleiter Holger Knackstedt hatte damals die Hoffnung geäußert, nach den Ausfällen die Probleme schnell in den Griff zu bekommen. Und tatsächlich war es danach relativ ruhig – bis sich nun zu Beginn des neuen Jahres die Ausfälle offenbar wieder häufen.

Nicht zufriedenstellend

Bereits damals hatte Knackstedt darauf verwiesen, dass die viel kritisierten Pesa-Züge leider nicht so zuverlässig seien, wie sie sein sollten. Im Sommer hatte er die heißen Temperaturen als mögliches Problem in Erwägung gezogen. Ob es aktuell die Kälte ist, die den Pesa-Zügen Probleme bereitet, vermochte Bahn-Sprecher Pohlmann gegenüber unserer Zeitung nicht einzuschätzen. Er wisse um die schwierige Situation mit den unzuverlässigen Zügen. Er verweist zwar darauf, dass sich bezüglich einer Verbesserung zwar schon eine ganze Menge getan habe. Wirklich zufriedenstellend sei die Lage aber sicherlich ganz gewiss noch nicht.

Personelle Situation angespannt

In Bestwig war zuletzt vermutet worden, dass möglicherweise erneut Personalprobleme bei der Bahn Hintergrund für die zahlreichen Ausfälle sein könnten. Das allerdings, so sagt Pohlmann, sei definitiv nicht der Fall - auch, wenn die Personaldecke angespannt sei. Und auch einen kompletten Ausfall des Bahnverkehrs an einem Abend in der vergangenen Woche konnte Pohlmann nicht bestätigen.

