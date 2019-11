Beleuchtung in Schmallenberg soll auf LED umgerüstet werden

Die Straßenbeleuchtung in Schmallenberg soll auf LED-Technik umgerüstet werden, um Energieeinsparungen zu erzielen. Die Kosten für die Umrüstung werden auf 610.000 Euro geschätzt.

3772 Straßenleuchten

Insgesamt 3.772 Straßenleuchten mit einer installierten elektrischen Leistung von 249.928 Watt sind in der Stadt eingebaut. Die durchschnittliche Anschlussleistung je Leuchte beträgt 66 Watt. Zum Vergleich: In anderen Kommunen beträgt sie 75 Watt. „In den vergangenen Jahren wurden bereits Leuchten mit herkömmlicher Technologie so umgerüstet, dass die Anschlussleistung reduziert wurde“.

Ebenso wurden beim Neubau Leuchten mit geringen Leistungen eingesetzt. Im Rahmen der Gespräche zum Stromkonzessionsvertrag im Frühjahr wurde die Firma Westnetz gebeten, die Straßenbeleuchtung auf Möglichkeiten der Energieeinsparung zu überprüfen. Das Ergebnis: Westnetz schlägt vor, 1.381 Leuchten gegen LED-Leuchten auszutauschen.

Austausch dauert circa drei Jahre

Die installierte Anschlussleistung würde damit um 67.697 Watt sinken. Bei 4.200 Jahresbetriebsstunden pro Leuchte würde dies neben einer Einsparung von jährlich 66.182 Euro eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes von 152 Tonnen bedeuten. „Die Investition würde sich somit nach circa 9 Jahren amortisieren“, heißt es dazu.

Westnetz gehe davon aus, den Austausch in einem Zeitraum von drei Jahren durchführen zu können. Die Stadt wünscht sich jedoch eine schnellere Umsetzung. Auch das Thema Seilanlage in der Ost- und Weststraße wurde angesprochen. „Wichtig war zum einen, dass die vorhandene Seilanlageerhalten bleibt und zum anderen, dass der Straßenraum möglichst weit ausgeleuchtet wird“, so die Verwaltung. Für die historische Altstadt mit den ansprechenden Fassaden sei deren Ausleuchtung eine wichtige Vorgabe. „Es gibt nun eine Lösung, die den Straßenraum vergleichsweise weit nach oben ausleuchtet und zudem von der Form her ansprechend ist.“

Musterleuchten werden installiert

Westnetz wird in nächster Zeit eine Musterleuchte installieren. Nach Begutachtung der Musterleuchte kann auch zum Austausch der Beleuchtungsanlage der Ost- und Weststraße sowie ggf. statischen Verbesserung der Seilanlage entschieden werden. Offen sind die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen, Ampelanlagen usw. Dies wird noch im Detail überprüft.

„Nach Umsetzung des Austausches wäre auch angesichts des zu erwartenden technischen Fortschrittes zu prüfen, ob es Sinn macht, weitere Leuchtengegen LED-Leuchten auszutauschen“, schlägt die Verwaltung vor. Zur Finanzierung steht aus dem KEK-Förderprogramm ein Förderbetrag von rund 380.000 Euro zur Verfügung. „Darüber hinaus wäre zu prüfen, ob das generelle Förderszenario zum Thema Klima- und Umweltschutz weitere Förderprogramme bereit hält bzw. ob diese im Rahmender jüngsten Beschlüsse zum Klimaschutzprogramm der Bundesregierung zu erwarten sind“.