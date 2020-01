Bad Fredeburg. Von der „The Voice of Germany”-Bühne zum Beat-Abend: Special-Guest Steffi Stuber sorgt für Gänsehaut bei den Sauerländer Rockfans.

Beat-Abend in Bad Fredeburg wieder ein voller Erfolg

Auch dieses Jahr hatte der Verein „Power of Rock“ wieder zum Beat-Abend in das Fredeburger Kurhaus eingeladen. Das Fest steht seit Jahren bei Rockfans mit einem roten Kreuz im Kalender, so war das Kurhaus auch diesmal brechend voll.

Zwei Top-Bands: „Knockin‘ on Penny’s Door“ und die „Allstar Band“

Gut gelaunte Gäste beim Beat-Abend. Foto: Isabelle Silberg

„Hard’n’Heavy - Feuerwerk der Extraklasse“: So hatte der „Power of Rock“-Verein für das Event geworben – und damit nicht zu viel versprochen. Mit von der Partie waren die beiden Top-Bands aus den vergangenen zwei Jahren: „Knockin‘ on Penny’s Door“ und die „Allstar Band“.

Die Bandbreite an Musikern mit einzigartigen Stimmen und die abwechslungsreiche Show sorgten für super Stimmung bei den Rockern. Gefeiert wurde zu Balladen, Rock-Klassikern und aktuellen Metalhits von Bands wie AC/DC, Metallica und Co.

Steffi Stuber von „The Voice of Germany“

„The Voice of Germany“-Sängerin Steffi Stuber brachte die Halle dann zum Beben. „Bei dieser Stimme bekomme ich Gänsehaut“, rief ein Rock-Fan aus der Menge. Es wurde gefeiert bis in die frühen Morgenstunden, die Bässe aus dem Kurhaus hörte man noch bis in den nächsten Ort.

Weitere Fotos von der Veranstaltung gibt es online in unserer Fotostrecke.

