"Baiern" in Eversberg und geänderte Gottesdienste

Eversberg Immer mehr Gemeinden sagen ihre Gottesdienste ab oder schränken sie ein. Jetzt kommt es auch zu Änderungen in Eversberg.

Angesichts der Corona-Problematik haben Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand in Eversberg für das bevorstehende Weihnachtsfest folgende Änderungen beschlossen: Als einziger Gottesdienst wird am ersten Feiertag um 9.30 Uhr das Festhochamt in der Schloßberghalle gefeiert.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Auskunft über noch freie Plätze erteilen die Mitglieder des Pfarrgemeinderates und des Kirchenvorstandes. Die hl. Messen am zweiten Feiertag, 26. Dezember, und am Patronatsfest, 27. Dezember, entfallen. Der Silvestergottesdienst ist am 31. Dezember um 17 Uhr in der Schloßberghalle.

Corona-Läuten

Zu Beginn des Weihnachtsfestes erklingt am Hl. Abend ab 16 Uhr das traditionelle "Baiern" vom Kirchturm. Am ersten Weihnachtstag ab 19.30 Uhr erfolgt das Corona-Läuten. In der gesamten Weihnachtszeit ist die St.-Johannes-Pfarrkirche geöffnet und lädt zu einem Besuch der Krippe ein.

Weitere Informationen zu den Gottesdiensten in den katholischen Gemeinden in Meschede gibt es hier und hier.