Bad Fredeburg. Ein Paar benimmt sich merkwürdig in einem Geschäft - und flüchtet plötzlich. Die Polizei in Bad Fredeburg sucht Hinweise von Zeugen.

Bad Fredeburg: Polizei sucht Paar nach dreistem Diebstahl

Nach einem Diebstahl aus einem Möbelgeschäft/Matratzengeschäft an der Holthauser Straße in Bad Fredeburg sucht die Polizei nach einem Täterpaar. Bereits am Freitag, 3. Januar, hatte das Duo gegen 17.15 Uhr das Geschäft betreten. Die Frau lenkte die Verkäuferin in einem Gespräch ab. Währenddessen verließ der Mann mehrmals mit einer Sporttasche das Geschäft.

In Richtung Aldi geflüchtet

Als eine weitere Verkäuferin die Vorgehensweise bemerkte und die Frau ansprach, flüchteten der Mann und die Frau in Richtung des Aldi-Marktes. Bei einer Überprüfung der Ware wurde einige Tage später der Diebstahl von hochwertiger Bettwäsche bemerkt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Frau: etwa 1,60 Meter, lange blonde Haare mit Zopf, schwarz gekleidet, braun gebrannte Haut (Sonnenbank oder Urlaub), sprach fließend Deutsch. Mann: etwa 35 bis 40 Jahre, dunkle Kleidung, beige Basecap, ebenfalls braun gebrannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 02974 - 90200 entgegen.