Meschede. Die Feuerwehr ist am frühen Morgen in Meschede im Einsatz gewesen. Dort ist ein Pkw durch einen Brand komplett zerstört worden.

Auto brennt in Meschede komplett aus

Bei einem Brand ist am frühen Freitagmorgen ein Pkw in Meschede komplett zerstört worden. Das Feuer ereignete sich an der Straße Burgwall.

Erst Mescheder Feuerwehr kann Brand löschen

Der Eigentümer hatte den Brand seines BMW am Burgwall, oberhalb des Spielplatzes, gegen 0.15 Uhr selbst entdeckt. Er versuchte, das Feuer mit dem Inhalt von drei Pulverlöschern selber zu löschen - das gelang ihm aber nicht. Erst dem Löschzug der Mescheder Feuerwehr mit Einsatzleiter Holger Peek konnte den Brand löschen. 18 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Auto brannte komplett aus. Ein Übergreifen der Flammen auf Bäume an der Unglücksstelle konnte verhindert werden.

Die stärksten Schäden waren im Bereich des Motorraumes zu sehen, hier könnte auch die Ursache liegen. Der Eigentümer sagte, das Auto habe schon längere Zeit dort gestanden.

Laut Polizei gibt es keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung: Die Polizei geht stattdessen derzeit von einem technischen Defekt aus.