In einem Schreiben an die Redaktion hatten die Grünen in Schmallenberg sich darüber geärgert, dass der Klimabeirat nicht öffentlich tagt und die Mehrheitsfraktion bei Entscheidungen überwiege. Eine unvoreingenommene und ergebnisoffene Beratung sei nicht möglich. Dieser Vorwurf sorgte nun für Diskussionen.

Laut anderen politischen Vertretern, die ebenfalls im Klimabeirat sitzen, stimme das so nicht. Im Gegenteil: „Aus den Protokollen der zwei Sitzungen geht hervor, dass die Arbeit im Klimabeirat harmonisch abläuft und wirklich konstruktiv ist“, ärgerte sich Ludwig Poggel (CDU). „Viele Punkte der UWG, die einen 15-Punkte-Plan für Schmallenberg aufgestellt hatte, wurden diskutiert und auch von allen befürwortet.“ Es sei lediglich so, dass die Grünen mit ihren Vorschlägen oft allein dagestanden hätten.

ÖPNV-Vorschlag zurückgestellt

So sei beispielsweise die Forderung nach einem kostenlosen ÖPNV-Verkehr für die Bürger zunächst einvernehmlich von allen Vertretern zurückgestellt worden, „weil sie in absehbarer Zeit noch nicht umsetzbar ist“, so Bernd Schrewe, auch Mitglied des Klimabeirats. Jürgen Meyer (Grüne) entgegnete, Vorschläge gegen die Ideen der Grünen seien immer von der CDU gekommen, er wünsche sich eine offenere Beratung, die nicht von der Mehrheitsfraktion dominiert werde.

Ralf Fischer (CDU): „Ihre Kritik entspricht nicht den demokratischen Gepflogenheiten - und nicht dem Wählerwillen. Die CDU wurde von der Mehrheit der Bürger gewählt.“ Auch über die Nichtöffentlichkeit der Sitzung wurde diskutiert.

Bernd Schrewe: „Es wurde vorher vereinbart, dass Ergebnisse im Anschluss öffentlich präsentiert werden. Es läuft überraschend harmonisch und konstruktiv, wir haben im Klimabeirat alle gemeinsam die Dinge besprochen und Maßnahmen geplant. Man kann nicht Sachen erst mit beschließen und sich dann öffentlich darüber ärgern. Dass Sie da so querhauen kann ich nicht nachvollziehen. Wir sollten alle an einem Strang ziehen.“