Adventsmarkt: Eine Premiere im Klosterhof Grafschaft

Mehr als 70 mittellose Menschen leben aktuell im Pelizäusheim im ägyptischen Alexandria: Dort pflegen und betreuen die Borromäerinnen Alte und chronisch Kranke. Das Heim existiert bereits seit 1895. „Es fehlt dort an vielen Dingen“, sagt Günter Naujoks vom Freundeskreis der Borromäerinnen Kloster Grafschaft. Eine altersgerechte Pflege? „Aktuell nicht wirklich möglich.“ So werden zum Beispiel dringend zehn neue Pflegebetten, Pflegematerial und medizinische Geräte benötigt - aber das Geld fehlt.

. Die Ordensschwestern in Alexandria profitieren von der Hilfe

Deswegen veranstaltet der Freundeskreis mit Unterstützung des Förder- und Heimatvereins Grafschaft-Schanze im Klosterhof einen Benefizadventsmarkt am 21. Dezember. Der Erlös kommt dem Pelizäusheim zu Gute. „Wir wollten aber keinen herkömmlichen Adventsmarkt - sondern auch besondere Angebote“, so Naujoks. So können sich schwache und bettlägerige Patienten aus dem Krankenhaus oder dem Altenheim Maria Frieden beispielsweise über den hauseigenen TV-Kanal live zu den Konzerten in der Hauskapelle hinzuschalten.

Viele Vereine mit ins Boot geholt

„Der Adventsmarkt hier im Klosterhof ist eine Premiere für uns“, sagt Günter Naujoks und schiebt nach: „Und wenn sie gut läuft, wird es nicht der letzte Markt gewesen sein.“ Möglich sei das vor allem, weil zahlreiche Grafschafter Vereine sowie Institutionen und Einrichtungen aus dem Umkreis mit ins Boot geholt werden konnten. „Das Engagement hat uns umgehauen“, gibt Naujoks zu. Die Besucher erwartet im und am historischen Ackerhaus auf dem Klostergelände verschiedene Stände mit heimischen Produkten.

Im Exerzitienrefektorium - „ein Raum, der sonst Besuchern verborgen bleibt“ - bietet die kfd am Nachmittag (14.30 bis 16 Uhr) Kaffee und Kuchen an, die Pfarrjugend Grafschaft gestaltet eine lebendige Krippe und die Kinder von vier Kindergärten aus Grafschaft, Oberkirchen und Schmallenberg zeigen selbst geschmückte Weihnachtsbäume - „die als Andenken auch gekauft und mit nach Hause genommen werden können.“ Und um dem Adventsmarkt-Ambiente gerecht zu werden, gibt es natürlich auch Kartoffeln aus dem Schüttelpott, Glühwein und Beerenwein.

Ordensschwestern begrüßen Initiative

Musikalische Unterhaltung gibt es über den gesamten Tag verteilt - „wir wollen natürlich auch, dass alte und kranke Menschen am Programm teilhaben können“, betont Naujoks. „Sie können sich in ihren Zimmern über ihren Fernseher zuschalten. Die, die es noch können, sind natürlich herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.“

Auftreten werden unter anderem der Kindergarten Grafschaft, die Wilzenberger Chor-Kids, der Gesangverein Cäcilia Grafschaft, das Fleckenberger Soundprojekt und die Bläser „Altes Blech“ aus Oberkirchen im Ackerhaus, in der Hauskapelle und im Schwesternhaus Maria Frieden. Ab 17 Uhr laden die Ordensschwestern dann zu einer weihnachtlichen Andacht mit Orgelmusik und Gesang in die Hauskapelle ein. Generaloberin der Borromäerinnen, Schwester Juliana dazu: „Ich begrüße diese Initiative. Ich hoffe auch auf die Untersützung für die Anschaffung neuer Pflegebetten für das Pelizäusheim.“ Der Adventsmarkt öffnet am 21. Dezember von 11 bis 19 Uhr.

Das Programm im Überblick

11 Uhr: Beginn im Ackerhaus und Begrüßung der ersten Besucher. Gegen 13 Uhr treten dort die Wilzenberger Chor Kids auf, die anschließend in Mariafrieden singen. Der Gesangverein Cäcilia Grafschaft tritt um 13.20 Uhr im Ackerhaus auf.

Die Bläsergruppe Altes Blech aus Oberkirchen beginnt um 13 Uhr in Mariafrieden. Weitere Auftritte sind um 13.30 Uhr in der Hauskapelle, um 14 Uhr im Ackerhaus und um 14.30 Uhr auf der Freitreppe.

Das Fleckenberger Soundprojekt tritt um 14.45 Uhr im Ackerhaus und um 15.30 Uhr in der Hauskapelle auf.

14.30 Uhr bis 16 Uhr: Kaffee und Kuchen im historischen Exerzitienrefektorium des Klosters. Gegen 15.15 Uhr tritt einer der Kindergärten im Ackerhaus auf, im Anschluss im Refektorium. Der Weihnachtsmann ist auch dabei.

Ein besonderer Dank gilt darüber hinaus Frau Rinke - sie hat eine wertvolle Steiff Stofftiersammlung gestiftet. Die Sammlung steht an diesem Tag ebenfalls zum Verkauf. Der Erlös fließt in das Hilfsprojekt.