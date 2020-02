Abnehm-Show: Wormbacher hat Angst vorm Herzinfarkt

Coach Ramin Abtin konfrontierte sein Team bei der Abnehmshow „The Biggest Loser“ mit alten Video-Aussagen: „Die Konfrontation mit der Vergangenheit ist wichtig, damit man in die Zukunft besser durchstarten kann.“ Im Video sprach Werner Baumeister aus Wormbach über sein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko: „Da habe ich Angst vor, dass ich auf einmal umkippe und nicht mehr da bin.“

2,3 Kilo abgenommen

Ramin Abtin zu Werner: „Du bist ein richtig geiler Typ. Ein richtiges Vorbild für alle hier, was Motivation angeht, was Elan angeht und was Disziplin angeht.“ Nach einer turbulenten Woche, mit Stürzen und Nachrichten aus der Heimat kann Werner sich erneut auf der Waage behaupten. Er hat 2,3 Kilo abgenommen und sein Gewicht von 130,8 auf 128,5 Kilogramm reduziert - und kam weiter. Ein Teamkamerad musste das Camp allerdings verlassen.

Die beiden Teams machten in der fünften Woche der Abnehm-Show wieder einen Ausdauerwettkampf. Das Gewinnerteam bekam als Belohnung ein Geschenk von Zuhause. Werners Team erarbeitete sich einen Vorsprung, und gewann am Ende den Wettkampf. Er las eine Karte aus der Heimat in seinem Zimmer. Die Challenge der Woche bestand dann aus einem Lauf zum Gipfel eines Berges.

Den Berg erklommen

Dabei waren die Teams an den Beinen durch ein Seil verbunden, und mussten so als Einheit den Berg erklimmen. Das Gewinnerteam erhielt auf der Waage einen Bonus von drei Kilogramm. Nach dem Start erlief sich „Team Blau“ zunächst einen kleinen Vorsprung, welcher aber verloren ging, als Werner stolperte. Team Rot hatte dadurch einen Vorsprung und Werner stürzte bald darauf ein zweites Mal. Ramin Abtin: „Den hat es richtig hingebeutelt.“ Werner: „Das war echt der Horror für mich.“ Team Rot konnte seinen Vorsprung bis zum Gipfel des Berges halten, wo sie von Dr. Christine Theiss erwartet wurden.

In der nächsten Woche hat es die Challenge am Steinstrand auf Naxos in sich: Die Teams müssen schwere Steine aus dem Meer auf eine überdimensionale Waage hieven. Welches Team das stärkste ist, sehen die Zuschauer am 9. Februar, um 17:30 Uhr in SAT.1.